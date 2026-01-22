Xử lý lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông: 'Đường sá sạch đẹp hẳn ra'

Sáng 22.1, Tổ công tác gồm UBND phường Chợ Lớn và Công an phường, Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TP.HCM), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) đã tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý và quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè trên địa bàn, trọng điểm là tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông.

Hành động quyết liệt để lập lại trật tự

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ kinh doanh khẩn trương tháo dỡ toàn bộ mái che, di dời hàng hóa trưng bày lấn chiếm vỉa hè vào bên trong nhà. Công tác xử lý được thực hiện khẩn trương và dứt khoát. Đến trưa cùng ngày, diện mạo tuyến đường đã thay đổi rõ rệt khi các vật cản gây mất mỹ quan và cản trở giao thông dần được dọn sạch.

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận thực tế cho thấy, đường Hải Thượng Lãn Ông từ lâu đã là "điểm nóng" về tình trạng lấn chiếm. Người bán bày hàng hóa lấn chiếm hết phần vỉa hè, tràn cả xuống lòng đường, xe máy của khách đậu ngổn ngang chiếm hết lối đi, khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng.

Người dân ủng hộ vì vỉa hè thông thoáng

Khác với cảnh tượng trước đây, sau khi cơ quan chức năng ra quân lập lại trật tự, vỉa hè đã được trả lại cho người đi bộ. Đáng chú ý, tại các điểm dừng xe buýt - nơi trước đây hành khách không có chỗ đứng do hàng quán bủa vây nay đã thông thoáng, người dân có thể thong dong đứng chờ xe một cách an toàn.

Tổ công tác yêu cầu tháo dỡ các bạt chắn, mái che lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông. ẢNH: TRẦN KHA

Bà N.T.T (một người dân sống tại khu vực) phấn khởi chia sẻ: "Nói thật là chúng tôi mừng lắm. Trước đây đi bộ mà cứ phải len lỏi dưới lòng đường giữa dòng xe cộ rất nguy hiểm. Vỉa hè bị chiếm dụng đến 'kiến' cũng bò không lọt. Nay thấy cơ quan chức năng làm quyết liệt, dứt khoát thế này, đường sá sạch đẹp hẳn ra, mong là trật tự này sẽ được duy trì bền vững".

Cùng chung quan điểm, ông Trần Văn Nam, người thường xuyên di chuyển qua cung đường này, cho biết: "Kẹt xe ở đây là nỗi ám ảnh. Người ta dừng xe mua hàng ngay dưới lòng đường gây ùn tắc liên tục. Việc lập lại vỉa hè, trả lại đúng công năng cho nó là điều rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc xử lý nghiêm các trường hợp tái chiếm. Tôi thấy làm đồng bộ cả tuyến đường thế này rất hay, người dân cũng sẽ tự giác, ý thức hơn".

Các mái che đưa ra vỉa hè được yêu cầu tháo dỡ ẢNH: TRẦN KHA

Người kinh doanh khẩn trương tháo dỡ phần lấn chiếm trả lại vỉa hè cho người đi bộ ẢNH: TRẦN KHA

Các khung sắt, mái che lấn chiếm vỉa hè được tháo dỡ ẢNH: TRẦN KHA

Vỉa hè thông thoáng, người dân đã thoải mái đứng bắt xe buýt trên đường Hải Thượng Lãn Ông ẢNH: TRẦN KHA

Trưa cùng ngày, công tác lập lại trật tự vỉa hè ẢNH: TRẦN KHA.

Ngoài việc tuyên truyền, tổ công tác còn yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm. ẢNH: TRẦN KHA

Bên cạnh việc xử lý, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm. Một cán bộ địa phương khẳng định: "Lần này chúng tôi làm rất quyết liệt, không có tình trạng 'bắt cóc bỏ dĩa'. Mục tiêu là trả lại không gian an toàn cho người đi bộ và đảm bảo mỹ quan đô thị lâu dài".