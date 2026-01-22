Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: Hàng quán cam kết trả lối đi cho người đi bộ

Trần Kha - Vũ Phượng
22/01/2026 07:00 GMT+7

Tối 21.1, lực lượng liên ngành TP.HCM ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè tại phường An Nhơn. Nhiều hộ buôn bán cam kết sắp xếp lại để trả lối đi cho người đi bộ.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tối 21.1, Tổ công tác UBND phường An Nhơn phối hợp cùng Công an phường, lực lượng 363 thuộc Công an TP.HCM, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các tuyến điểm "nóng".

Dù bất ngờ nhưng vẫn chấp hành

Trên đường Dương Quảng Hàm, khi thấy đoàn liên ngành xuất hiện, nhiều hộ kinh doanh vội vã thu gom bàn ghế, biển quảng cáo đặt lấn chiếm trên vỉa hè đưa vào trong nhà.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Hộ kinh doanh thu gom bàn ghế bỏ chạy - Ảnh 1.

Khi thấy tổ công tác đến, người kinh doanh ăn uống trên đường Dương Quảng Hàm rinh bàn ghế chạy vào nhà

ẢNH: TRẦN KHA

Các xe máy dựng không đúng quy định dưới lòng đường cũng nhanh chóng được chủ xe di dời, khiến nhiều thực khách đang ăn uống không khỏi ngơ ngác.

Trong buổi tối ra quân, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 3 trường hợp sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Mỗi trường hợp bị xử phạt 2,5 triệu đồng.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Hộ kinh doanh thu gom bàn ghế bỏ chạy - Ảnh 2.

Một hộ kinh doanh quán nước bị tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính

ẢNH: TRẦN KHA

Điển hình như trường hợp anh Lâm (chủ một quán ăn), dù bất ngờ và có ý định phân trần, nhưng sau khi được cán bộ công tác giải thích rõ về hành vi vi phạm anh đã chấp hành ký biên bản.

"Đề nghị anh kinh doanh đúng nơi quy định, nếu tái phạm chúng tôi sẽ xử lý tăng nặng", một cán bộ địa phương nhấn mạnh.

Tịch thu xe tự chế, tăng cường tuyên truyền

Không chỉ các quán ăn, tổ công tác cũng xử lý nghiêm các phương tiện dừng đỗ trái phép. Anh Vũ Công Doanh (28 tuổi) đậu xe máy lôi tự chế kéo theo rơ-moóc để bán bưởi trên vỉa hè đã bị lập biên bản xử phạt 500.000 đồng và tịch thu phương tiện.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Hộ kinh doanh thu gom bàn ghế bỏ chạy - Ảnh 3.

ẢNH: TRẦN KHA

Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Hộ kinh doanh thu gom bàn ghế bỏ chạy - Ảnh 4.

Một trường hợp chạy xe tự chế bán bưởi trên vỉa hè bị tổ công tác lập biên bản xử lý

ẢNH: TRẦN KHA

Anh Doanh bùi ngùi chia sẻ: "Em biết hành vi của mình là sai, lấn chiếm lòng lề đường ảnh hưởng giao thông. Nhưng vì cuộc sống khó khăn nên phải bám trụ xe này. Sau khi được các anh nhắc nhở, em sẽ tìm hướng khắc phục, tìm chỗ buôn bán khác đúng quy định hơn".

Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở, tuyên truyền. Tại một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các thành viên tổ công tác trực tiếp hướng dẫn người dân vạch kẻ ranh giới vỉa hè, yêu cầu không để thùng rác hay vật dụng che chắn lối đi của người đi bộ.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Hộ kinh doanh thu gom bàn ghế bỏ chạy - Ảnh 5.

Tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè

ẢNH: TRẦN KHA

Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Hộ kinh doanh thu gom bàn ghế bỏ chạy - Ảnh 6.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự giác dọn vệ sinh khu vực vỉa hè trước nhà để sạch sẽ hơn

ẢNH: TRẦN KHA

Bà Bùi Kim Nga (59 tuổi, làm trong một quán ăn) cho biết: "Nhiều khi khách đông quá, diện tích lại hẹp nên cũng lỡ tay bày ra ngoài. Qua giải thích của cán bộ, tôi đã hiểu rõ hơn về việc không được lấn chiếm vỉa hè. Từ nay sẽ nhắc mọi người sắp xếp gọn gàng để người đi bộ có lối đi".

Theo đại diện UBND phường An Nhơn, việc ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục để trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.

