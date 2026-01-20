Công an TP.HCM ra quân ban đêm, xử phạt hàng loạt quán nhậu lấn chiếm vỉa hè

Tối 19.1, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh và Công an phường Bình Lợi Trung, Hạnh Thông (quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ) ra quân tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Nhiều tiểu thương ở chợ tự phát đường Nguyễn Xí bị xử lý ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 19 giờ 46 phút, tổ công tác phát hiện nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung), đoạn gần giao với đường Phạm Văn Đồng, bày bán rau củ, hải sản, thực phẩm, đặt tủ kính chiếm trọn vỉa hè, "đẩy" người đi bộ xuống lòng đường. Công an lập biên bản 3 trường hợp vi phạm về hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để buôn bán hàng hóa, mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng/trường hợp theo Nghị định 168/2024.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày 19.1, trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Lợi Trung), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều quán nhậu, quán ăn bày bàn ghế tràn lan ra vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tổ công tác lập biên bản 2 quán ăn với lỗi sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa, mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Một quán nhậu bị lập biên bản về 2 hành vi sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống (phạt 2 - 3 triệu đồng) và sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khác khi chưa được cấp phép, mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Tiếp đó, vào các khung giờ 20 giờ 47 phút và 21 giờ 3 phút, tổ công tác phát hiện thêm 2 quán nhậu gần đường ray xe lửa và một quán ốc trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hạnh Thông) vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Các hộ kinh doanh được mời về trụ sở công an phường để lập biên bản, đồng thời buộc thu dọn bàn ghế, trả lại nguyên trạng vỉa hè cho người đi bộ và ký cam kết không tái phạm.

Theo đại diện lực lượng chức năng, thời gian tới, các đợt kiểm tra sẽ được duy trì thường xuyên nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần lập lại trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông.

Quán nhậu lấn chiếm vỉa hè bị xử lý ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Nhiều sạp hàng bày bán lấn chiếm vỉa hè ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Lòng đường cũng bị lấn chiếm bày bán hàng hóa ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Một trường hợp vi phạm bị lập biên bản ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Việc ra quân xử lý không chỉ dừng ở lập biên bản mà buộc khôi phục hiện trạng, ký cam kết không tái phạm cho thấy sự quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương đô thị.



