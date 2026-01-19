Công an TP.HCM lên tiếng thực hư ma túy trộn bánh kẹo bán trước cổng trường

Ngày 19.1, Công an TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi cung cấp thông tin báo chí về công tác phòng chống tội phạm trong học đường. Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi cung cấp thông tin báo chí về công tác phòng chống tội phạm trong học đường ẢNH: NGỌC LÊ

Thông tin ma túy trà trộn vào bánh kẹo gây hoang mang dư luận

Thông tin tại hội nghị, thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), cho biết trong năm 2025, tội phạm ma túy trên địa bàn có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.

Trong hơn 15.000 đối tượng vi phạm bị phát hiện (tăng hơn 32% so với năm 2024), có đến hơn 5.000 người ở độ tuổi từ 18 - 30. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã phát hiện 61 trường hợp là học sinh sinh viên phạm tội.

Thượng tá Bùi Minh Chiến khẳng định không có việc ma túy ngụy trang trong bánh kẹo bán giá rẻ vài chục ngàn đồng tại cổng trường ẢNH: NGỌC LÊ

Về thông tin ma túy trà trộn vào bánh kẹo bán trước cổng trường gây hoang mang dư luận, thượng tá Chiến khẳng định: "Không có việc ma túy ngụy trang trong bánh kẹo bán giá rẻ vài chục ngàn đồng tại cổng trường".

Lãnh đạo PC04 cho biết giá ma túy rất cao (khoảng 2 - 3 triệu đồng/gram), nên không thể bán trà trộn như hàng rong. Các vụ ngộ độc cần sa ghi nhận gần đây chủ yếu do người dùng ăn nhầm thực phẩm có chứa chất cấm của khách nước ngoài bỏ lại tại các khu nghỉ dưỡng.

"Tuy nhiên, thủ đoạn ngụy trang ma túy trong bao bì thực phẩm, đồ uống để giao dịch trực tuyến hoặc lôi kéo tài xế công nghệ, sinh viên làm thêm vận chuyển là thực tế đang diễn ra hết sức phức tạp", thượng tá Chiến nói.

Ép nạn nhân tự quay clip khỏa thân

Một loại hình tội phạm mới nổi nhưng cực kỳ nguy hiểm đó là bắt cóc online, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết vừa qua đơn vị đã ghi nhận 77 vụ bắt cóc online trên địa bàn, trong đó giải cứu thành công 52 vụ. Riêng tháng 1.2026 đã xảy ra 16 vụ với mức độ báo động ngày càng tăng.

Thủ đoạn là giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện hù dọa học sinh sinh viên liên quan đến đường dây rửa tiền, ma túy. Yêu cầu nạn nhân rời khỏi nhà, phòng trọ, đến một nhà nghỉ vắng vẻ, tắt toàn bộ liên lạc với gia đình để "phục vụ điều tra".

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nói về thủ đoạn bắt cóc online ẢNH: NGỌC LÊ

"Đáng sợ hơn, các đối tượng dùng AI giả mạo giấy tờ, sau đó dẫn dụ nạn nhân tự cởi quần áo hoặc tự hành hạ bản thân để quay clip, chụp ảnh. Chúng dùng chính hình ảnh này gửi cho cha mẹ nạn nhân để đòi tiền chuộc", đại tá Đạt nói.

Đại tá Đạt dẫn chứng một vụ việc vừa xảy ra ngày 15.1, một sinh viên sắp đi du học đã bị lừa chuyển 40 triệu đồng và bị dụ ra tận Hà Nội. Công an TP.HCM đã phải phối hợp Công an TP.Hà Nội để rà soát, giải cứu thành công nạn nhân này.



Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh nguyên nhân chính khiến các em sập bẫy là do tâm lý lo sợ và thiếu kinh nghiệm sống. Công an không bao giờ làm việc qua điện thoại hay video call. Mọi lệnh bắt, giấy triệu tập đều phải gửi trực tiếp qua công an địa phương hoặc bưu điện.

Công an TP.HCM lưu ý, lực lượng công an đề nghị mỗi giáo viên cần trở thành một "báo cáo viên" để trang bị kỹ năng nhận diện thủ đoạn này cho học sinh, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Tạo "sức đề kháng" tự nhiên trước hiểm họa ma túy

Đại tá Trần Hồng Minh cảnh báo học sinh sinh viên cần tỉnh táo trước các thông tin về học bổng, đào tạo nước ngoài hay việc làm lương cao trên mạng. Đồng thời, mọi thông tin liên quan đến giáo dục phải được kiểm chứng trực tiếp tại trường hoặc các cơ sở đào tạo chính thống. Tuyệt đối không tin, không nghe theo các thông tin chưa kiểm chứng trên internet. Khi thấy dấu hiệu khả nghi, cần lập tức trình báo cơ quan công an gần nhất.

Đại tá Trần Hồng Minh đề nghị Sở GD-ĐT TP.HCM chủ động phối hợp, thực hiện quyết liệt hướng dẫn số 2348 của Bộ GD-ĐT về phòng, chống ma túy giai đoạn 2025 - 2030 với các nội dung cốt lõi.

Ngoài ra, tập trung đào tạo kỹ năng tuyên truyền cho giáo viên, cán bộ Đoàn - Hội và các CLB "Tuổi trẻ phòng, chống ma túy". Không chỉ dừng lại ở các buổi ngoại khóa, nội dung phòng chống ma túy phải được lồng ghép sâu sát vào các tiết học kỹ năng sống, đạo đức, giáo dục công dân và chính trị ở tất cả các cấp học.

"Tổ chức các hội thi, phong trào thi đua để học sinh sinh viên chủ động tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo "sức đề kháng" tự nhiên trước hiểm họa ma túy. Chúng ta phải chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy ngay từ cửa ngõ học đường, không để các em đơn độc trước các thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi", Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.