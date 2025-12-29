Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngăn chặn kịp thời vụ 'bắt cóc online', giải cứu sinh viên bị lừa 300 triệu đồng

Trị Bình
Trị Bình
29/12/2025 10:17 GMT+7

Công an P.Bình Định (Gia Lai) vừa ngăn chặn vụ lừa đảo trên không gian mạng, giải cứu nam sinh viên bị thao túng tâm lý bằng thủ đoạn 'bắt cóc online', yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng.

Ngày 29.12, Công an P.Bình Định (tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc TX.An Nhơn, Bình Định) cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng liên quan ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng, giúp một sinh viên thoát khỏi bẫy "bắt cóc online".

Ngăn chặn kịp thời vụ 'bắt cóc online', giải cứu sinh viên bị lừa 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Thư cảm ơn của anh T.M gửi Công an P.Bình Định

ẢNH: TRỊ BÌNH

Chiều 26.12, Công an P.Bình Định tiếp nhận trình báo của bà N.T.X. (ở P.Bình Định) về việc con trai bà là anh T.M (18 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) bị các nghi phạm lừa đảo khống chế tâm lý, ép gia đình chuyển số tiền 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Bình Định khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan rà soát vị trí của nạn nhân. Qua đó, lực lượng chức năng xác định anh M. đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Thủ Đức (TP.HCM).

Đến tối cùng ngày, Công an P.Bình Định đã liên hệ công an địa phương tại P.Thủ Đức để tiếp cận nhà nghỉ nơi anh M. thuê phòng. Tại đây, lực lượng công an giải thích, làm rõ cho nạn nhân biết anh đang bị các nghi can lừa đảo thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân theo kịch bản dựng sẵn.

Làm việc với cơ quan công an, anh T.M. cho biết ngày 25.12, anh nhận được cuộc gọi từ một người giả danh shipper thông báo giao hàng. Sau đó, một người khác gọi video qua Zalo, mặc trang phục công an, tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội, thông báo vừa bắt giữ một shipper buôn bán ma túy và phát hiện gói hàng chứa ma túy được giao cho anh M.

Các nghi can liên tục đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để "chứng minh trong sạch", cắt đứt liên lạc với gia đình và tự di chuyển đến nhà nghỉ để "phục vụ điều tra". Khi anh M. đã chuyển hết số tiền đang có, nhóm lừa đảo tiếp tục ép anh gọi điện về gia đình, yêu cầu chuyển thêm 300 triệu đồng với lý do cần tiền do trúng tuyển khóa học ngắn hạn đi du học Nhật Bản.

Rất may, khi nhận cuộc gọi từ con trai, gia đình anh M. không chuyển tiền mà lập tức trình báo Công an P.Bình Định. Nhờ đó, lực lượng công an kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền và giải cứu nạn nhân an toàn.

Bà N.T.X cho biết, trước đó bà đã được Công an phường tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo, trong đó có hình thức "bắt cóc online", nên đã giữ được sự bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của các nghi can lừa đảo. Anh T.M cũng đã viết thư cảm ơn tinh thần làm việc nhanh chóng, trách nhiệm của Công an P.Bình Định và Công an P.Thủ Đức.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; tuyệt đối không chuyển tiền, không làm theo yêu cầu của các đối tượng lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, bảo vệ kịp thời.

Một thanh niên 18 tuổi ở Nghệ An bị 'bắt cóc online', buộc phải chuyển 100 triệu đồng để 'chứng minh không liên quan đến vụ án ma túy'. Rất may, gia đình kịp thời phát hiện trình báo công an giải cứu.

