Bẫy lừa đảo xuyên biên giới: Cuộc tháo chạy khỏi những 'địa ngục trần gian'

Cuộc tháo chạy nghẹt thở giữa "biến động"

Trong đợt trao trả 63 công dân từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai) mới đây, "cửa sống" của phần lớn các nạn nhân xuất phát từ sự đồng lòng, quyết tâm tháo chạy khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, nơi vốn được so sánh như những "địa ngục trần gian", khi khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia xảy ra giao tranh.

V.T.N (21 tuổi, ở TP.HCM), người trên đường đi làm vườn ở Tây Ninh (cũ), nhưng sau đó lại bị nhóm người lạ đánh thuốc mê và bán sang Campuchia vào tháng 8.2025, cho biết do khu vực biên giới giữa Campuchia với Thái Lan (nạn nhân không nhớ rõ địa điểm - PV) xảy ra giao tranh nên công ty lừa đảo trực tuyến, nơi N. làm việc buộc phải di chuyển đến địa điểm khác. Trong thời điểm này, phát hiện những kẻ canh gác lơ là nên N. và một số bạn người Việt Nam đã đưa ra quyết định "sinh tử", phải thoát thân bằng mọi giá. "Trên đường di chuyển sang địa điểm khác, nhân lúc những người canh gác không đề phòng, tụi em đã vùng dậy chống cự và nhảy ra khỏi xe. Cố gắng chạy thục mạng, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của cảnh sát Campuchia thì chạy đến cầu cứu", V.T.N. nhớ lại khoảnh khắc thoát thân.

Lực lượng chức năng Campuchia bàn giao 63 công dân Việt Nam cho Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ngày 17.12 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng trên đường di chuyển sang địa điểm khác do xung đột chiến tranh, chị B.T.T (24 tuổi, ở TP.HCM) cùng người bạn thân Đ.C.T (23 tuổi, ở Lâm Đồng; cả hai bị lừa bán sang Campuchia vào tháng 10.2025) may mắn được lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra phương tiện và giải cứu, bàn giao về Việt Nam.

Trong khi đó, vợ chồng chị M.T.T (30 tuổi, ở Thái Nguyên) lại có cuộc trốn chạy đầy gian nan sau 3 tháng bị nhốt trong công ty với nhiều lần bị tra tấn. Chị M.T.T kể: "Rạng sáng 20.11, công ty bất ngờ "mở cửa" cho tất cả mọi người chạy ra ngoài. Vợ chồng tôi cũng chạy thục mạng với quãng đường rất dài, khi đến một khu vực rậm rạp mới dám trốn vào để nghỉ ngơi và gần như kiệt sức. Đến sáng hôm sau (21.11), cả hai tiếp tục chạy trốn, khi thấy một cây xăng, chúng tôi đến hỏi thăm thì may mắn có người đàn ông đi báo Công an Campuchia, đưa về trụ sở làm việc ở gần đó". Vợ chồng chị T. sau đó được cơ quan chức năng nước bạn đưa xuống Siêm Riệp và đến ngày 17.12, bàn giao cho phía Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Sự phối hợp xuyên biên giới

Hành trình để các nạn nhân được trở về quê hương, không thể thiếu sự can thiệp kịp thời, quyết liệt của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang (Campuchia), lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an Việt Nam và Cảnh sát Campuchia.

Sau khi thoát khỏi vòng vây của bọn buôn người, các nạn nhân được đưa về các trung tâm câu lưu tại tỉnh Siêm Riệp thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia hoặc các khu bảo vệ để xác minh nhân thân.

Lực lượng chức năng ghi thông tin, lấy lời khai của các công dân Việt Nam được bàn giao ngày 17.12

Ngày 17.12, một cột mốc đáng nhớ đối với các 63 công dân Việt Nam khi được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Tại cột mốc biên giới giữa hai nước, nơi diễn ra các thủ tục trao trả và bàn giao các công dân Việt Nam về nước, không khó để thấy những nụ cười vui sướng và hạnh phúc của những phận người đã từng bị mua đi bán lại như một món hàng. Họ biết, họ đã sống và được trở về quê hương.

Các công dân chờ đợi để lấy thông tin, lời khai được lực lượng bộ đội biên phòng cấp phát đồ ăn

Ngay sau khi tiếp nhận các công dân Việt Nam, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều lực lượng hỗ trợ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ghi thông tin, lấy lời khai của từng người, đồng thời phối hợp công an các tỉnh, thành phố đưa công dân về nhà.

Trong khi chờ đợi lấy thông tin, lời khai, các công dân vừa trở về đã được lực lượng Bộ đội biên phòng phát những phần cơm nghĩa tình. Không ít người đã xúc động, bật khóc vì đã rất lâu rồi, họ mới được ăn bữa cơm ngon như thế, đặc biệt hơn, đó là trên quê hương, đất nước của mình, sau quãng thời gian phải sống ở những nơi như "địa ngục trần gian".

Niềm hạnh phúc và những lời cảnh báo từ chính nạn nhân

Tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, nhìn thấy con trai N.M.K (sinh viên năm 2 một trường ĐH tại TP.HCM) lành lặn trở về, bà N.H.T (53 tuổi, quê Gia Lai) không kìm được cảm xúc: "Khi nghe nó điện thoại về, nói rằng con bị lừa bán sang Campuchia, tôi như không thở được. Nhưng hôm nay, thật vui mừng thấy con trai lành lặn trở về. Cảm ơn lực lượng chức năng bộ đội biên phòng và công an đã hỗ trợ đưa con tôi trở về an toàn".

Đối với V.T.N, dù đôi tay còn đầy vết sẹo của nhựa nóng, trên người chi chít những vết sẹo như kim châm, nhưng niềm vui được về mảnh đất quê hương đã lấn át tất cả nỗi đau thể xác. "Em chỉ mong được trở về nhà sớm nhất trong vòng tay yêu thương của gia đình. Dù sao em cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vẫn đang còn kẹt lại ở các cơ sở lừa đảo trực tuyến, chưa thể trở về quê hương. Em khuyên mọi người nên cảnh giác với những công việc trên mạng. Đừng tin vào những lời hứa hẹn không rõ ràng", V.T.N chia sẻ.

Anh V.V.S, một nạn nhân rơi vào bẫy lừa xuyên biên giới nói với PV Thanh Niên: "Tôi thấy không có một "miền đất hứa" nào chờ đợi những lao động không bằng cấp với mức lương khủng đâu. Đằng sau những tin nhắn mời gọi hấp dẫn trên những nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo hay Telegram có thể ẩn giấu cả một hệ thống "buôn người" tàn nhẫn, nơi con người bị tước đoạt tự do, nhân phẩm và thậm chí là tính mạng khi không hoàn thành nhiệm vụ mà bọn chúng giao".

Theo thống kê, trong năm 2025, chỉ tính riêng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã 3 lần tiếp nhận các công dân Việt Nam do phía nước bạn Campuchia trao trả với tổng số 213 người. Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cho biết đơn vị đã phối hợp với Campuchia tổ chức bàn giao, tiếp nhận; phối hợp các lực lượng công an, quân sự trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự; sàng lọc các công dân trên phần mềm xuất nhập cảnh; đồng thời phối hợp công an các tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao, tiếp nhận công dân theo quy định. "Thời gian qua, đơn vị thường xuyên, chủ động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép", thiếu tá Nguyễn Đức Hưng cho biết thêm.



