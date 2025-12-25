Bẫy lừa đảo xuyên biên giới: Mồi nhử trên mạng xã hội và từ chính người quen

Từ sự phản bội của mối quan hệ quen biết...

Năm 2024, T.T.H. (17 tuổi, ở TP.HCM) quen biết và thường xuyên liên lạc với một người phụ nữ tên Hồng (cũng ở TP.HCM). Đến tháng 12.2024, Hồng kể với H. bản thân đang làm ở Campuchia với công việc rất ổn định và rủ người này sang. Do mối quan hệ thân quen trước đó và thường xuyên liên lạc, nói chuyện nên H. nhanh chóng đồng ý.

Khi qua Campuchia, H. được gặp Hồng như lời hứa hẹn "ngọt ngào" trước đó. Nhưng sau đó, thay vì được giới thiệu đến nơi có công việc ổn định, H. bị Hồng "bán" vào khu vực Kim Sa 1 do những người Trung Quốc làm chủ. Và cũng từ đó, H. không còn liên lạc được với Hồng. "Tại đây, họ bắt tôi phải bán dâm. Tôi không nghe lời nên thường xuyên bị đánh đập, không cho ăn uống. Không chịu nổi những trận đánh đập, đói khát, tôi phải làm theo những gì họ yêu cầu nhưng cũng không được công ty trả lương. Tôi đã tìm cách và nhờ được người báo cho công an Campuchia. Tuy nhiên sau đó, họ biết được nên đã bán tôi qua một địa điểm khác cũng do người Trung Quốc làm chủ", T.T.H kể lại trong nước mắt.

62 công dân được phía Campuchia trao trả về VN ngày 17.12 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phần lớn những người bị lừa qua bên kia biên giới, chạy thoát khỏi các cơ sở lừa đảo, đều ở lứa tuổi từ 16 - 30 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đón con trai tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) do phía Campuchia trao trả cho Việt Nam vào ngày 17.12, bà N.H.T. (53 tuổi, quê Gia Lai) nói với PV Thanh Niên: "Con tôi cũng bị bạn lừa qua Campuchia". Bà T. cho biết người con trai (N.M.K, sinh viên năm 2 của một trường ĐH tại TP.HCM) có kể lại trước đó, khoảng tháng 11.2025, một số người bạn rủ qua Campuchia du lịch 1 ngày rồi về. Do tò mò, K. đồng ý, nhưng khi qua bên kia biên giới, K. mới nhận ra mình bị sập bẫy lừa.

"Mấy ngày trước đó không liên lạc được với con, nên khi cháu điện thoại về báo tin bị lừa bán sang Campuchia, bị ép ký hợp đồng làm việc 1 năm và chỉ được liên lạc với gia đình mỗi tuần một lần thì tôi như nghẹt thở...", bà N.H.T nói.

... Đến những chiếc bẫy giăng sẵn trên mạng xã hội

Đầu tháng 10.2025, chị B.T.T. (24 tuổi, ở TP.HCM) trong lúc thất nghiệp đã lướt Facebook và bị thu hút bởi một mẩu tin tuyển dụng phục vụ quán nhậu tên "Lê Ma Cao" tại Campuchia. Mức lương cơ bản được hứa hẹn từ 15 - 20 triệu đồng mỗi tháng nên chị T. nhanh chóng đăng ký theo hướng dẫn và rủ bạn mình là Đ.C.T. (23 tuổi) ở Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) đi cùng.

"Thấy tuyển phục vụ, tôi đăng ký qua mạng chứ không hề biết bất cứ thông tin gì về quán này. Vừa đặt chân đến Campuchia, tôi và người bạn được đưa thẳng đến Công ty Đông Thái và gần như muốn ngất khi gặp quản lý nữ tên Pi nói thẳng với chúng tôi rằng: các bạn đã bị bán vào đây với giá 2.500 USD", chị T. kể lại giây phút kinh hoàng.

Những vết sẹo V.T.N cho biết do bị đốt nhựa nóng đổ lên tay ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bộ đội biên phòng Đồng Nai ghi thông tin lời khai của những công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả ngày 17.12 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khác với chị B.T.T, chị T.T.M (30 tuổi, ở Thái Nguyên) lại rơi vào bẫy lừa bởi một sự đồng cảm giả tạo. Đầu tháng 8.2025, chồng chị M. bị bệnh, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu thì có một tài khoản Facebook xưng tên Thảo kết bạn, nhắn tin làm quen. "Người này kiên trì hỏi han hoàn cảnh của gia đình tôi suốt nửa tháng liền khiến tôi dần tin tưởng và mất đi sự cảnh giác", chị M. cho biết.

Sau khi lấy được lòng tin, Thảo bắt đầu "vẽ" ra viễn cảnh công việc làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng, khách sạn bên Campuchia với mức thu nhập ổn định và hứa hẹn giới thiệu cả chồng chị M. qua làm việc. Do cuộc sống khó khăn, chồng lại bệnh và có người đồng cảm, chia sẻ nên chị M. đã tin lời và đồng ý.

Ngày 19.8.2025, theo hướng dẫn của Thảo qua ứng dụng Messenger, chị M. cùng chồng đón xe khách vào TP.HCM chờ người đưa sang Campuchia. Một ngày sau (20.8), vợ chồng chị M. đến Bến xe Miền Đông, được Thảo điều một ô tô 4 chỗ chở 2 vợ chồng đến một nhà nghỉ để nghỉ ngơi, chờ người đưa sang Campuchia.

Và những chuyến xe hướng về bên kia biên giới

Khi nạn nhân đã "cắn câu", những kẻ lừa đảo thường tổ chức một quy trình đưa người vượt biên cực kỳ tinh vi và khép kín, thường vào lúc đêm tối. Các nạn nhân được trung chuyển bằng nhiều phương thức, phương tiện nhằm xóa dấu vết.

Cũng giống như trường hợp của chị B.T.T và người bạn, hành trình "vượt biên" đưa vợ chồng chị T.T.M cũng diễn ra trong đêm tối. Ngay trong chiều 20.8, vợ chồng chị M. được ô tô chở thẳng đến khu vực biên giới. Trên đường đi, Thảo điện báo (qua ứng dụng Messenger) sẽ có 2 chiếc xe ôm chở đến nơi làm việc. "Khoảng 19 giờ cùng ngày, cả hai chúng tôi được xe ôm chở qua biên giới và đưa lên ô tô 4 chỗ (biển số Campuchia), chở thẳng đến một nhà cao tầng có hàng rào thép gai bao quanh. Lúc này chúng tôi biết đã bị lừa, bán sang Campuchia", chị M. nhớ lại.

Hai công dân VN lên xe khi được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về VN ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngay sau đó cả hai vợ chồng chị M. bị tịch thu điện thoại, bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và bắt đầu chuỗi ngày lao động cưỡng bức. "Vợ chồng tôi được giao nhiệm vụ lừa đảo trên app tình cảm mà những đối tượng người nước ngoài cung cấp. Do không làm được việc nên chúng tôi bị đánh đập, chích điện dã man; bị bán đi bán lại nhiều lần qua tòa nhà khác, khu vực khác. Sau 3 tháng bị nhốt, bị đánh đập, chích điện, còng tay vào giường để tra tấn, khoảng 4 giờ ngày 20.11, công ty đột nhiên mở cửa cho chúng tôi trốn chạy", chị M. kể lại.

Bi kịch hơn cả trong nhóm người được đưa về Việt Nam vào ngày 17.12 phải kể đến anh V.T.N (21 tuổi, ở TP.HCM). N. cho biết khoảng tháng 8.2025 có lên mạng tìm việc và thấy thông tin tuyển dụng làm vườn tại tỉnh Tây Ninh (cũ) với thu nhập ổn định. Khi lên ô tô, thay vì được đưa đến địa điểm làm vườn như trên mạng, thì trong quá trình di chuyển N. bị những người lạ đánh thuốc mê. Đến khi tỉnh lại N. thấy mình ở đất Campuchia và sau đó là những ngày gánh chịu sự tra tấn dã man khi không chịu thực hiện hành vi lừa đảo theo yêu cầu của các đối tượng người nước ngoài...

(còn tiếp).