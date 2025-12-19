Sập bẫy lừa đảo cuộc thi áo dài, một phụ nữ bị chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo về cuộc thi ảnh đẹp áo dài qua mạng xã hội với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 7,6 tỉ đồng. Bị hại là bà T.T.T.T (47 tuổi, ở tỉnh Gia Lai).

Tin vào trang giả mạo cuộc thi ảnh đẹp áo dài, bà T. dính bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo trình báo, bà T. lên Facebook tìm hiểu và đăng ký tham gia một cuộc thi có tên "Di sản văn hóa áo dài Việt Nam". Sau khi đăng ký, bà được một người tự xưng là đại diện ban tổ chức liên hệ, hướng dẫn các quy định liên quan đến cuộc thi.

Người này giới thiệu, thí sinh ngoài việc tham gia các vòng thi còn có thể mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được tính điểm và nhận hoa hồng. Mua càng nhiều sản phẩm thì hoa hồng càng cao. Sau đó, bà T. được đưa vào một nhóm chat với danh nghĩa là các thí sinh tham gia cuộc thi.

Ban đầu, bà T. thực hiện 2 lần chuyển tiền mua hàng theo hướng dẫn và đều được hoàn trả đầy đủ cả tiền gốc lẫn tiền hoa hồng. Việc giao dịch "thành công" này khiến bà T. thêm tin tưởng vào cuộc thi và "ban tổ chức".

Không dừng lại ở đó, "ban tổ chức" tiếp tục cam đoan rằng sau khi kết thúc cuộc thi, toàn bộ số tiền mua hàng sẽ được hoàn lại và cộng thêm hoa hồng. Tin vào những lời hứa này, bà T. tiếp tục chuyển tiền với số tiền ngày càng lớn.

Khi tổng số tiền mua hàng đã vượt hơn 2 tỉ đồng, bà T. yêu cầu rút tiền thì "ban tổ chức" bắt đầu đưa ra nhiều lý do trì hoãn, liên tục tạo ra các "tình huống phát sinh" và yêu cầu bà T. nộp thêm tiền để được hoàn trả.

Lo sợ mất số tiền đã chuyển, bà T. tiếp tục làm theo yêu cầu. Trong nhóm chat, các thành viên khác (thực chất là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục đăng tải thông tin đã nhận được tiền hoa hồng lên đến nhiều tỉ đồng, càng khiến bà T. tin rằng đây là cuộc thi có thật.

Tính đến thời điểm không còn khả năng chuyển tiền, bà T. đã thực hiện tổng cộng 35 lần chuyển khoản vào tài khoản do "ban tổ chức" cung cấp, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỉ đồng.

Khi biết bà T. đã cạn tiền, không thể tiếp tục chuyển khoản, "ban tổ chức" lập tức cắt liên lạc, xóa nhóm chat và biến mất.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các cuộc thi, chương trình "nhận hoa hồng", "hoàn tiền" trên mạng xã hội để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.