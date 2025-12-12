Một phụ nữ ở Gia Lai bị ‘lừa đảo kép’ hơn 3 tỉ đồng

Ngày 12.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Gia Lai cho biết đang thụ lý điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, cùng một bị hại là bà H.T.T (ở Gia Lai). Bà T. bị lừa đảo liên tiếp hai lần, tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Bị lừa đảo qua lời mời đầu tư tiền ảo

Đầu tháng 9.2025, bà T. kết bạn và trò chuyện trên Facebook với tài khoản tên "Tiến Dũng". Sau hơn một tháng làm quen, "Tiến Dũng" liên tục quảng cáo về việc đầu tư tiền ảo trên website www.okxuux77.com, cam kết lợi nhuận cao. Tin vào những lời dụ dỗ, bà T. đã tham gia.

Từ ngày 12.10 đến 6.11, bà T. chuyển tổng cộng 1,89 tỉ đồng từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào tài khoản ngân hàng do website trên cung cấp.

Khi bà T. yêu cầu rút toàn bộ tiền đầu tư, hệ thống bất ngờ từ chối và yêu cầu bà tiếp tục chuyển thêm tiền để "nộp thuế". Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, bà T. dừng chuyển tiền.

Sập bẫy lừa đảo lần thứ hai khi tìm cách lấy lại tiền

Ngày 11.11, khi truy cập TikTok, bà T. thấy tài khoản "Nguyễn Ngọc Diễm Hằng" đăng video quảng cáo "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo". Liên hệ theo hướng dẫn, bà T. được yêu cầu thực hiện "các bước lấy lại tiền" và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ngân hàng do "Nguyễn Ngọc Diễm Hằng" cung cấp.

Ngày 12.11, bà T. tiếp tục chuyển 1,25 tỉ đồng với hy vọng lấy lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu bà chuyển thêm tiền.

Chỉ đến khi bà T. đến ngân hàng để thực hiện giao dịch tiếp theo, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và can ngăn, lúc này bà mới biết mình tiếp tục bị lừa đảo. Sau đó bà T. đến Công an tỉnh Gia Lai trình báo sự việc.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website hay ứng dụng liên quan đến tiền ảo, đặc biệt những nơi quảng cáo lợi nhuận cao, sẽ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi đã bị lừa một lần, người dân tuyệt đối không tin vào các dịch vụ quảng cáo "hỗ trợ lấy lại tiền", vì đây thường là chiêu trò tiếp tục lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại lần hai.