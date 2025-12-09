Bị lừa đảo 4,5 tỉ đồng khi nhận lời mời đầu tư qua mạng

Ngày 8.12, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đang tập trung điều tra, làm rõ vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền hơn 4,5 tỉ đồng. Bị hại là anh T.V.C. (39 tuổi, ở Gia Lai).

Theo trình báo, tối 28.11, trong lúc sử dụng điện thoại, anh C. nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger từ tài khoản có tên "Dang Anna". Tài khoản này chủ động làm quen, trò chuyện thân mật rồi gửi số điện thoại, đề nghị anh C. kết bạn, liên lạc qua mạng xã hội Zalo.

Sau khi kết nối, hai bên thường xuyên nhắn tin, tạo được sự tin tưởng. Đến khoảng 7 giờ ngày 30.11, trong lúc nói chuyện trên Zalo, tài khoản "Anna" nhờ anh C. hỗ trợ "hoàn thiện đơn hàng trong ngày" thông qua một đường link kèm mã số và mật khẩu gửi về tài khoản Zalo của anh C.

Thực hiện theo sự hướng dẫn, anh C. truy cập đường link, làm các thao tác và hoàn thành "nhiệm vụ" một cách dễ dàng. Sau đó, tài khoản "Anna" chuyển lại tiền kèm tiền "chiết khấu" như đã hứa.

Thấy việc làm đơn giản mà có tiền, anh C. chủ động hỏi cách để có thêm thu nhập. Tài khoản "Anna" cung cấp cho anh C. một mã giới thiệu và hướng dẫn anh tự tạo tài khoản có tên "Gowgow".

Tin tưởng, anh C. chuyển 5,5 triệu đồng vào tài khoản "Gowgow" để "mua hàng" theo hướng dẫn. Sau đó, số dư hiển thị trong tài khoản của anh là 6,4 triệu đồng và anh đã rút được tiền "lãi" thành công.

Thấy có lời, anh C. tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để "mua hàng", nâng cấp nhiệm vụ. Tổng số tiền anh đã chuyển trong các lần sau lên tới 2,9 tỉ đồng.

Đến ngày 4.12, khi anh C. đăng nhập ứng dụng để rút tiền, hệ thống báo phải nộp "phí xác nhận tài khoản". Tin lời, anh tiếp tục làm theo và chuyển thêm nhiều khoản, nâng tổng số tiền đã chuyển lên hơn 4,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, anh C. vẫn không thể rút được tiền. "Hệ thống" tiếp tục yêu cầu nộp thêm phí với nhiều lý do khác nhau. Lúc này, anh C. mới nhận ra mình đã bị lừa đảo, nên đến cơ quan công an trình báo.