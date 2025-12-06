Phú Quốc: Bắt giam bị can giúp sức lừa đảo 432 tỉ đồng

Chiều 6.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Quang Huy (39 tuổi, ở xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Quang Huy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai tại đặc khu Phú Quốc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc xảy ra tại đặc khu Phú Quốc liên quan đến nhóm bị can của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHD gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng với hành vi phân lô, bán nền trái phép qua 8 dự án "ma". Nhóm này đã chiếm đoạt trên 432 tỉ đồng của 347 bị hại. Cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy có vai trò giúp sức cho nhóm này chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền nêu trên.

Cụ thể, trong quá trình điều tra, lực lượng Công an tỉnh An Giang xác định, khi được Đặng Văn Lĩnh thuê xác định hiện trạng các khu đất mà Lĩnh mua, lập bản vẽ, phân lô các khu dự án, Bùi Quang Huy, với chức danh Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Đảo Ngọc Đặc Khu, biết đây không phải là ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty của mình nhưng Huy vẫn đồng ý đo đạc, làm bản vẽ phân lô cho Lĩnh với tiền công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng tùy theo diện tích lô đất.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê, Huy biết các khu đất của nhóm Lĩnh chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đồng thời, Huy biết tại thời điểm Lĩnh bán và giao đất cho khách hàng, nhóm của Lĩnh vẫn chưa xin được dự án, chưa xin dời ranh rừng nhưng vẫn bán theo bản vẽ, phân lô và tờ kết quả đo đạc hiện trạng của Huy đưa cho Lĩnh.

Bị can Bùi Quang Huy tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, hành vi trên của Huy đã giúp sức tích cực cho nhóm bị cáo trên phân lô, bán nền trái phép tại 8 dự án "ma" do Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHD lập ra để chiếm đoạt trên 432 tỉ đồng của các bị hại

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bổ sung đối với các bị can: Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Hùng về hành vi đưa hối lộ và ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hủy hoại rừng, đồng thời khởi tố bổ sung bị can Đặng Văn Lĩnh về hành vi hủy hoại rừng.