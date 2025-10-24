Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đưa hối lộ 7 tỉ đồng, chủ nhà thuốc Mỹ Châu xin giảm án 17 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
24/10/2025 08:15 GMT+7

Bản án sơ thẩm xác định bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu Pharmacy đưa hối lộ 7 tỉ đồng để nhờ 'chạy' tại ngoại cho người em xã hội, và bị tòa tuyên phạt 17 năm tù.

TAND cấp cao tại TP.HCM vừa tiếp nhận hồ sơ phúc thẩm vụ án đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 7 tỉ đồng liên quan đến chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu.

Đưa hối lộ 7 tỉ, chủ nhà thuốc Mỹ Châu xin giảm nhẹ án 17 năm tù - Ảnh 1.

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu - bị cáo Lê Thị Mỹ Châu bị TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt 17 năm tù về tội đưa hối lộ

ẢNH: THẢO NHÂN

Theo đó, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Châu nêu đã có thay đổi nhận thức và không còn cho rằng mình bị oan như trình bày ở phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét đổi tội danh của mình.

Trước đó, chiều 11.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu 17 năm tù tội đưa hối lộ; bị cáo Lê Quốc Kháng 18 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam 8 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX buộc bị cáo Kháng và Nam hoàn trả lại 7 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị cáo Châu, để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Châu có hành vi đưa 7 tỉ đồng cho Lê Quốc Kháng để bị cáo này chạy tại ngoại cho người em xã hội của Châu là Thái Khắc Hoàng, bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Sau đó, Kháng gặp bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam nhờ giúp. Kháng đưa cho Nam 480 triệu đồng, trong đó có 200 triệu đồng là chi phí thuê luật sư cho Hoàng, số tiền còn lại là nhờ Nam giúp gia đình Hoàng thăm gặp bị can và một số công việc khác. Khoản còn lại, Kháng trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Châu khai trong 7 tỉ đồng, thì 6 tỉ dùng để khắc phục một phần hậu quả cho Hoàng, để Hoàng được xem xét tại ngoại, còn 1 tỉ đồng là chi phí luật sư.

nhà thuốc Mỹ Châu Lê Thị Mỹ Châu TAND Tp.HCM đưa hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
