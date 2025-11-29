An Giang: Bắt giam bị can mua bán trái phép chất ma túy có nhiều tiền án

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang chiều 29.11, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Danh Bé Lợi (34 tuổi, ở xã Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Số ma túy tang vật của vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 21.11, tổ công tác thuộc Công an P.Rạch Giá làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường Âu Dương Lân, P.Rạch Giá, phát hiện Danh Bé Lợi đang ngồi trên ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe của Lợi có 2 bịch ni lông chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy nên tiến hành bắt giữ Lợi cùng tang vật. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Lợi, công an thu giữ thêm 27 bịch ni lông chứa chất ma túy.

Theo kết quả giám định, số tang vật công an thu giữ là ma túy đá, tổng trọng lượng khoảng 180 gram.

Danh Bé Lợi tại thời điểm bị công an bắt giữ cùng tang vật là 2 bịch ni lông chứa ma túy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận mua số ma túy trên mua về để sử dụng và bán lại cho các người nghiện kiếm lời.

Theo cơ quan công an, Lợi có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện chưa được xóa án tích.

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Lợi đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.