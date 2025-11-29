Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

An Giang: Bắt giam bị can mua bán trái phép chất ma túy có nhiều tiền án

Trần Ngọc
Trần Ngọc
29/11/2025 17:08 GMT+7

Dù đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chưa được xóa án tích, Danh Bé Lợi (34 tuổi, ở An Giang) vẫn tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang chiều 29.11, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Danh Bé Lợi (34 tuổi, ở xã Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Danh Bé Lợi bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tục mua bán ma túy - Ảnh 1.

Số ma túy tang vật của vụ án

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 21.11, tổ công tác thuộc Công an P.Rạch Giá làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường Âu Dương Lân, P.Rạch Giá, phát hiện Danh Bé Lợi đang ngồi trên ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe của Lợi có 2 bịch ni lông chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy nên tiến hành bắt giữ Lợi cùng tang vật. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Lợi, công an thu giữ thêm 27 bịch ni lông chứa chất ma túy.

Theo kết quả giám định, số tang vật công an thu giữ là ma túy đá, tổng trọng lượng khoảng 180 gram.

Danh Bé Lợi bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tục mua bán ma túy - Ảnh 2.

Danh Bé Lợi tại thời điểm bị công an bắt giữ cùng tang vật là 2 bịch ni lông chứa ma túy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận mua số ma túy trên mua về để sử dụng và bán lại cho các người nghiện kiếm lời.

Theo cơ quan công an, Lợi có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện chưa được xóa án tích.

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Lợi đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Vĩnh Long liên tục triệt xóa các tụ điểm sử dụng ma túy

Vĩnh Long liên tục triệt xóa các tụ điểm sử dụng ma túy

Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long vừa triệt xóa nhiều điểm sử dụng ma túy tập thể trên địa bàn và ra quyết định khởi tố nhiều bị can.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy mua bán trái phép chất ma túy tiền án AN GIANG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận