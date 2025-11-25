Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Giấu cả nghìn viên ma túy ở nghĩa địa để dùng dần

Bá Cường
Bá Cường
25/11/2025 21:22 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 nghi phạm cất giữ 2.400 viên ma túy tại nghĩa địa để... sử dụng dần.

Ngày 25.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm tại nghĩa địa trên địa bàn xã Cồn Tiên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quảng Trị: Mang cả nghìn viên ma túy ra nghĩa địa cất giấu để dùng dần- Ảnh 1.

Tùng chỉ nơi cất giấu ma túy tại nghĩa địa Hải Thái

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22.11, tại nghĩa địa Hải Thái (thuộc thôn An Phú, xã Cồn Tiên, Quảng Trị), Công an xã Cồn Tiên phát hiện, bắt quả tang nghi phạm Trần Văn Tùng (26 tuổi, ở xã Cồn Tiên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua tra hỏi, Tùng khai nhận đây là số ma túy mà Tùng và Phạm Ngọc Suốt (22 tuổi, ở xã Cồn Tiên) mua về cất giấu để sử dụng dần. Tùng và Suốt đã cất giấu 2.400 viên ma túy tổng hợp bên trong một ngôi mộ.

Quảng Trị: Mang cả nghìn viên ma túy ra nghĩa địa cất giấu để dùng dần- Ảnh 2.

2.400 viên ma túy được Tùng và Suốt cất giấu trong nấm mộ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Mở rộng điều tra và thu thập các thông tin, chứng cớ, Công an xã Cồn Tiên đã triệu tập Phạm Ngọc Suốt đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Suốt khai nhận về hành vi vi phạm của mình.

Hiện tại, Công an xã Cồn Tiên đang củng cố các hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý vụ 2 nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy.

