Lại phát hiện nhiều viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Thanh Lộc
Thanh Lộc
21/11/2025 16:00 GMT+7

Người dân địa phương vừa phát hiện thêm nhiều viên nén chứa trong gói ni lông nghi là ma túy dạt vào bờ biển xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị).

Chiều nay 21.11, Đồn biên phòng Triệu Vân, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin, phong tỏa hiện trường và thực hiện các thủ tục niêm phong vật chứng nghi là ma túy trên bờ biển xã Nam Cửa Việt.

Lại phát hiện nhiều viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị- Ảnh 1.

Vị trí phát hiện gói ni lông nghi chứa ma túy

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, lúc 10 giờ cùng ngày, anh Trần Văn Tý (41 tuổi, ở thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt) đến Đồn biên phòng Triệu Vân trình báo về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển phát hiện 1 túi ni lông có chứa các túi nhỏ bên trong nghi là ma túy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ tại bờ biển thuộc địa phận thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt có 1 túi ni lông chứa 30 gói nhỏ, bên trong có nhiều viên nén đã bị ướt, nghi là ma túy tổng hợp; tổng trọng lượng khoảng 600 gram.

Lại phát hiện nhiều viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị- Ảnh 2.

Các gói chứa viên nén nghi là ma túy

ẢNH: THANH LỘC

Hiện đơn vị đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành điều tra, xác minh, xử lý.

Trước đó, ngày 18.11, cũng tại khu vực này, người dân đã phát hiện 1 túi ni lông chứa khoảng 300 gram ma túy tổng hợp, trình báo đơn vị biên phòng tiếp nhận, xử lý.

