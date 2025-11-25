Quảng Trị: Công bố tình huống khẩn cấp sau vụ sạt lở đất ở Khe Sanh

Ngày 25.11, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với việc sạt lở khu vực đường Hùng Vương tại xã Khe Sanh.

Khu vực sạt lở tại xã Khe Sanh ẢNH:B.H

Trước đó, vào ngày 16 - 17.11, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng sạt lở, làm đứt gãy, sụp đổ một phần công trình nhà ở số 74 đường Hùng Vương và hơn 10 nhà dân lân cận.

Khu vực sạt lở, sụt trượt kéo dài khoảng 170 m, mái ta luy sâu 15 m, rộng 30 m, tổng diện tích khoảng trên 5.000 m2 và hiện đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở. Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Khe Sanh buộc phải sơ tán khẩn cấp 10 hộ với 45 nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Một căn nhà bị đứt gãy do ảnh hưởng của sạt lở ẢNH: B.H

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh đã yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Bao gồm: khoanh vùng nguy hiểm, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát phương tiện, di dời các hộ dân trong khu vực nguy cơ cao, huy động lực lượng quân sự, công an, y tế, phương tiện và vật tư ứng phó.

UBND tỉnh Quảng Trị giao chính quyền xã Khe Sanh, Sở NN-MT, Sở Xây dựng và Công an tỉnh phối hợp theo dõi diễn biến sạt lở. Đồng thời, khẩn trương khảo sát mức độ an toàn tại của các công trình nhà ở trong khu vực sụt trượt, làm cơ sở để triển khai dự án bảo vệ, chống sụt trượt hoặc triển khai dự án di dân khẩn ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và ổn định đời sống lâu dài.