Công bố tình huống khẩn cấp trên đèo Mimosa

Theo Bộ Xây dựng, việc công bố tình huống khẩn cấp dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên QL20 (Lâm Đồng) do ảnh hưởng nặng nề của bão Kalmaegi (bão số 13) và hoàn lưu sau bão từ 18 - 20.11.

Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương khắc phục đèo Mimosa bị sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Thiệt hại của dự án do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) quản lý đang có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định. Trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra.

Đồng thời, có giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại lý trình thiết kế Km3+600 - Km3+800 trên tuyến đèo.

Trước đó, ngày 21.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm hỏi đồng bào xã D'Ran (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng do ngập lụt và sau đó đi kiểm tra thực tế tuyến đèo Prenn, đèo Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng vừa qua.

Phó thủ tướng chỉ đạo trong vòng 10 ngày phải khắc phục và thông tuyến đèo Mimosa. Tại hiện trường vụ sạt lở, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo sơ bộ hiện trạng đèo Mimosa bị sạt lở, đề xuất 2 phương án khắc phục.

Phương án 1: mở đường vào phía rừng thông, làm kè đổ đá lấp đoạn đường sạt lở; phương án 2 xây cầu băng qua đoạn đèo bị sạt lở dài hơn 100 m. Nếu thực hiện theo phương án 1 cần thời gian khoảng 10 ngày, với phương án 2 cần ít nhất 4 tháng.