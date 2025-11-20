Đồng Nai: Nhận lệnh từ 'sếp' bên Campuchia để mua bán ma túy, 3 người lãnh án tù

Ngày 20.11, TAND tỉnh Đồng Nai (cơ sở 2) đã xét xử sơ thẩm Lê Văn Quốc Khánh (32 tuổi), Nguyễn Thanh An (37 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Tiền (40 tuổi, cùng ở phường Bình Phước) về các tội: Vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11.2024, An quen biết Khánh và cả 2 đồng ý nhận công việc vận chuyển trái phép chất ma túy cho "sếp" (không rõ nhân thân, sống tại Campuchia).

An lập tài khoản Telegram bằng số điện thoại của Khánh và cả 2 dùng chung. Ngày 21.1.2025, "sếp" chuyển 10 triệu cho Khánh để thuê kho chứa ma túy nhưng chưa thuê được.

Ngày 24.1.2025, theo yêu cầu của "sếp", An phân công Khánh đi nhận ma túy tại khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương (nay là TP.HCM) và đóng gói theo yêu cầu rồi gửi cho người mua qua dịch vụ vận chuyển.

Đại diện Viện KSND Đồng Nai đọc cáo trạng truy tố các bị cáo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thực hiện xong, Khánh được trả công 20 triệu đồng. Khánh chuyển cho vợ 5 triệu (nhưng không nói nguồn gốc số tiền), 25 triệu còn lại Khánh và An chia nhau tiêu xài, ăn uống và chơi game.

Ngày 13.2.2025, An tiếp tục phân công Khánh đến TP.HCM nhận 1.997 gram Ketamine (một loại ma túy) từ một đôi nam nữ người nước ngoài, mang về một khách sạn ở TP.HCM cất giấu. Tại khách sạn, Khánh cũng mua ma túy đá của một người (không rõ nhân thân) sử dụng, còn một phần cất giấu trong ba lô.

Sau đó, "sếp" chuyển 10 triệu đồng cho Khánh mua loa để giấu ma túy, Khánh gửi bưu phẩm chứa 1.997 gram Ketamine qua nhà xe M.P đi Quảng Ngãi cho người nhận tên "Hoa".

Sau khi gửi hàng, Khánh báo cáo và được "sếp" chuyển 3,3 triệu đồng. Khánh sau đó đón xe khách về đến thành phố Đồng Xoài (nay là phường Bình Phước) thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ gần 0,4 gram ma túy trong ba lô.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20.11 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng ngày 13.2.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước (nay là Công an tỉnh Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp An và khám xét nơi ở, thu giữ nhiều đồ vật có liên quan. Cả 2 đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khánh cũng khai nhận có quen biết và nhiều lần mua ma túy của Nguyễn Thị Mộng Tiền để sử dụng và 2 lần giúp Tiền đi giao ma túy cho người khác.

Căn cứ lời khai của Khánh, ngày 13.2, Cơ quan CSĐT khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiền, thu giữ nhiều đồ vật có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Tiền khai nhận việc mình mua ma túy về chia nhỏ, bán lại kiếm lời.

Đến ngày 14.2, Cơ quan CSĐT cũng đã ra lệnh thu giữ khẩn cấp bưu phẩm, phối hợp nhà xe M.P (tỉnh Quảng Ngãi) theo phiếu gửi mà Khánh đã gửi, thu giữ gần 2 kg ma túy loại Ketamine, được ngụy trang trong loa gỗ.

Tại tòa, các bị cáo đều nhận thức rõ và tỏ ra hối hận trước hành vi của mình đã làm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân và hy vọng sự khoan hồng của pháp luật, để có cơ hội làm lại cuộc đời, trở về với gia đình, người thân.

Xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh An 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Lê Văn Quốc Khánh 28 năm tù về các tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Mộng Tuyền 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.