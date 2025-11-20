Biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai, tài xế than 'không chạy được'

Thời gian gần đây, nhiều người dân, tài xế lái xe phản ánh các biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ được đặt trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) được cho là bất hợp lý, làm khó tài xế, người tham gia giao thông.





Biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ trên đường số 3A ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Không ai tuân thủ được biển báo"

Anh Lê Ngọc Huy (ở TP.HCM) là tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa, cho hay: "Tôi đi nhiều khu công nghiệp nhưng chưa thấy ở đâu có nhiều biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ như ở Khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Đường rộng rãi, không có khúc cua hay khuất tầm nhìn mà bắt chạy 20 km/giờ, thì đa số các tài xế không ai tuân thủ được biển báo. Đường trong khu công nghiệp để biển 40 km/giờ là hợp lý. Đường đông thì chạy chậm là bình thường, nhưng đường rộng thoáng mà muốn chạy nhanh một chút cũng vướng biển báo".

Lưu lượng xe di chuyển trên đường số 10, từ đường ĐT.741 vào Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 khá đông, phần lớn các xe chạy nhanh do đường khá thông thoáng, chứ không chấp hành biển báo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng là người thường xuyên chạy qua các tuyến đường tại Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, anh Vũ Quốc Vương (ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) bày tỏ: "Tôi thấy biển báo 20 km/giờ không phù hợp, có thể an toàn đấy, nhưng tốc độ đó giống như đi xe đạp vậy, chậm quá. Tốc độ khoảng 40 - 50 km/giờ là vừa".

Biển báo do chủ đầu tư khu công nghiệp cắm

Theo tìm hiểu của phóng viên, biển báo hạn chế tốc độ 20 km/giờ trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Bình Phước (chủ đầu tư) lắp đặt từ trước năm 2025, tại tất cả các tuyến đường trong khu công nghiệp.

Các xe chuyên dụng của các công ty trong khu công nghiệp di chuyển trên các tuyến đường luôn có các lực lượng hỗ trợ cảnh báo trên đường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hiện nay, các phương tiện đi lại trong khu công nghiệp ngoài cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư, các nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động kinh doanh sản xuất thì còn có các phương tiện vận tải ra vào khu công nghiệp giao - nhận hàng hóa, xe chuyên dụng của các nhà xưởng, công nhân lao động sản xuất thường xuyên ra vào.

Bên cạnh đó, từ năm 2024, khi tuyến đường Phan Bội Châu được kết nối vào đường số 3A (trục chính trong khu công nghiệp), thì người dân đã đi lại rất nhiều qua các tuyến đường thuộc Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, nhằm rút ngắn thời gian đi từ đường ĐT.741 ra quốc lộ 14 (phường Bình Phước qua phường Đồng Xoài), và ngược lại.

Nhiều phương tiện dân sinh chọn tuyến đường qua Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, nhằm rút ngắn thời gian, quãng đường từ phường Bình Phước qua phường Đồng Xoài ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên trên các tuyến đường được đặt biển báo, hầu như không có phương tiện nào từ xe máy, ô tô 5 chỗ đến xe tải, xe đầu kéo… chấp hành biển báo 20 km/giờ được cắm trên các tuyến đường.

Điều này đặt ra câu hỏi về sự hợp lý của các biển báo này. Nhiều người dân đặt câu hỏi, nếu chạy quá tốc độ cho phép của biển báo, thì liệu có bị xử phạt hay không và đơn vị nào xử phạt?

Muốn giữ nguyên biển báo hạn chế tốc độ 20 km/giờ

Tuyến đường số 3A rộng, thẳng tắp, nhưng các biển báo 20 km/giờ vẫn được cắm 2 bên đường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Liên quan đến các biển báo 20 km/giờ trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp đại diện Sở Xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng và đô thị - UBND phường Bình Phước và đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 vừa có cuộc khảo sát thực tế.

Theo đại diện Ban Quản lý, trước khi lắp đặt các biển báo 20 km/giờ, khi đấu nối vào đường Phan Bội Châu thì thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn. Nhưng kể từ ngày lắp đặt biển báo đã hạn chế tai nạn giao thông rất nhiều.

Các tài xế cho rằng, không ai tuân thủ được biển báo như vậy ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Từ ngày lắp biển hạn chế tốc độ này, chúng tôi nhận được nhiều sự đồng tình của nhà đầu tư thứ cấp. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất giữ nguyên biển hạn chế tốc độ 20 km/giờ trong khu công nghiệp", đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 mong muốn.

Lực lượng chức năng đã đi khảo sát thực tế, đồng thời kiến nghị điều chỉnh các biển báo phù hợp quy chuẩn hiện hành ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong khi đó, đoàn khảo sát cũng kiến nghị điều chỉnh biển báo cấm tốc độ tối đa cho phù hợp với quy chuẩn hiện hành và lắp đặt bổ sung các gờ giảm tốc theo quy định để giảm tốc độ đối với các đoạn có mật độ lưu thông lớn.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật.