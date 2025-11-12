Đồng Nai: Truy đuổi hơn 5 km, bắt kẻ trộm xe máy có 6 tiền án

Ngày 12.11, Công an xã Bù Đăng (Đồng Nai) cho biết vừa truy đuổi, bắt nóng Lê Văn Hậu (44 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng), kẻ trộm xe máy có 6 tiền án và dương tính với ma túy khi bị bắt.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 5 phút ngày 10.11, Công an xã Bù Đăng nhận được thông báo từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng về vụ trộm xe máy hiệu Honda Wave Alpha màu đen, BS 49C1-162... Hai nghi phạm được xác định đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 14 hướng về Đồng Nai. Ngay lập tức, lực lượng công an triển khai 2 tổ chốt chặn tại các vị trí trọng yếu.

Công an bắt kẻ trộm xe có 6 tiền án ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày 10.11, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe ba gác BS 61L6-9368 và xe máy BS 26AM-015.44 đi cùng nhau, trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của tang vật.

Được yêu cầu dừng xe nhưng cả 2 đều tăng ga bỏ chạy, lạng lách và chống trả quyết liệt khi thấy lực lượng truy bắt. Sau hơn 5 km truy đuổi, đến đoạn qua thôn Đức Thiện, xã Bù Đăng thì cả 2 đã bị bắt.

Xe tang vật Hậu trộm từ Lâm Đồng về đến Đồng Nai thì bị công an truy bắt thành công ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tại cơ quan điều tra, Hậu thừa nhận hành vi trộm xe máy tại xã Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng), gắn biển số giả (BS 26AM-015.44) chạy về hướng Đồng Nai. Đáng chú ý, Hậu đã có đến 6 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cùng 3 tiền án khác về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, buôn lậu và không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, Hậu cũng là người đang bị Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt tạm giam từ ngày 22.10.2025 về tội trộm cắp tài sản. Riêng Trịnh Văn Chiêm (43 tuổi, ở xã Cát Tiên, Lâm Đồng), người lái xe ba gác đi cùng Hậu là người chưa có tiền án. Qua test nhanh, cả 2 đều dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an xã Bù Đăng đã bàn giao Hậu cho Công an tỉnh Lâm Đồng để thi hành lệnh bắt tạm giam và chuyển toàn bộ tang vật, hồ sơ liên quan cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra. Riêng Trịnh Văn Chiêm bị lập hồ sơ xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.