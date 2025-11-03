Công an bắt nghi can trộm xe máy có nhiều tiền án tại TP.HCM

Ngày 3.11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc thông tin đã phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ nghi can trộm xe máy người dân trên địa bàn.

Trần Thanh Tâm cùng tang vật tại cơ quan công an ẢNH: CA

Theo đó, tối 26.10, tại nhà không số, ấp 37, xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) lợi dụng sơ hở không có người trông coi, kẻ trộm đã lấy đi chiếc xe máy để trước nhà người dân.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức xác minh, truy xét.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xã đã phát hiện và bắt giữ Trần Thanh Tâm (37 tuổi, ở TP.HCM) cùng tang vật là chiếc xe máy.

Bước đầu, tại cơ quan công an, người này khai nhận do không có xe máy đi lại nên nảy sinh ý định trộm cắp. Để thực hiện ý đồ, Tâm đi bộ tìm tài sản của người dân sơ hở để lấy trộm.

Khi đến địa chỉ nhà không số ở ấp 37, xã Tân Vĩnh Lộc, thì phát hiện xe máy của người dân ở trước nhà và có cắm sẵn chìa khóa. Sau khi quan sát không thấy người trông coi, Tâm tiếp cận, rồi trộm xe máy tẩu thoát. Tâm có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân không nên cất giữ tiền bạc, tài sản có giá trị lớn trong nhà. Kiểm tra an toàn cửa ra vào, cửa sổ, cửa ban công, sân thượng, luôn đảm bảo chắc chắn đã đóng trước khi đi ngủ, đi làm, đi chơi xa.

Không để xe máy ở nơi không có người trông giữ; về đến nhà cho xe vào nhà, đóng cửa ra vào và luôn khóa xe cẩn thận.

Lắp đặt hệ thống camera giám sát, chuông báo động, cảm biến hồng ngoại để chủ động bảo vệ tài sản.



