An Giang: Bắt vụ vận chuyển hơn 7 tỉ đồng qua biên giới Campuchia

Chiều 28.11, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển tiền trái phép (hơn 7 tỉ đồng) qua biên giới Campuchia.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 22.11, tổ công tác thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì, phối hợp Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh An Giang) và Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới.

Nguyễn Văn Châu cùng số tiền tang vật hơn 7 tỉ đồng vận chuyển trái phép qua biên giới Campuchia, bị lực lượng BĐBP tỉnh An Giang phối hợp bắt giữ ẢNH: BIÊN PHÒNG AN GIANG

Khi đến khu vực ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình, lực lượng tuần tra phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép đi theo đường mòn xuống bờ sông Hậu để đưa qua biên giới Campuchia, nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra trong thùng giấy dán kín bằng băng keo có 3 bọc đen, bên trong có nhiều cọc tiền Việt Nam mệnh giá khác nhau, tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng.

Bước đầu, người này khai nhận tên là Nguyễn Văn Châu (25 tuổi, ở xã Nhơn Hội, An Giang). Châu được ông Sên (người Campuchia) nhờ sử dụng vỏ lãi đi đến vườn xoài ở ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình để nhận số tiền nêu trên từ một người không rõ họ tên, sống tại Campuchia, rồi vận chuyển sang Campuchia giao cho ông Sên. Khi Châu đang trên đường xuống sông Hậu để vận chuyển tiền thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Châu về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới; đồng thời tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan.

Theo kết quả giám định của lực lượng chức năng, số tiền tang vật do Châu vận chuyển trái phép qua biên giới là tiền thật.

Vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới Campuchia đang được lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.