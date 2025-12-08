Vụ phá 97 ha rừng ở Gia Lai: Đề nghị kỷ luật rút kinh nghiệm sâu sắc

Ngày 8.12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai chi biết đã có báo cáo vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157 (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Đây là vụ xâm hại rừng có quy mô lớn, kéo dài nhiều năm và liên quan trách nhiệm của nhiều cá nhân, đơn vị.

Theo kết quả xác minh, tổng diện tích rừng bị thiệt hại lên tới hơn 97 ha, trong đó hơn 23 ha là rừng tự nhiên và hơn 74 ha rừng trồng.

Trong đó, rừng tự nhiên bị phá thuộc quản lý của BQL rừng phòng hộ Hoài Ân hơn 3,7 ha, UBND xã Kim Sơn 19,2 ha và Trại giam Kim Sơn 0,1 ha.

Diện tích rừng trồng bị xâm hại gồm 22 ha của BQL rừng phòng hộ và 52 ha do UBND xã quản lý.

Vụ phá rừng diễn ra trên quy mô lớn, thời gian dài nhưng không bị phát hiện, xử lý ẢNH: ĐỨC LỢI

Từ năm 2007, UBND H.Hoài Ân (tỉnh Bình Định cũ) giao 30 ha đất trồng rừng cho hai hộ dân và cấp sổ đỏ. Đến năm 2009, huyện thu hồi sổ đỏ; đến năm 2013, tỉnh giao lại diện tích này cho BQL rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý. Tuy nhiên, vướng mắc trong xử lý tài sản trên đất của các hộ dân khiến khu vực này không được giải quyết dứt điểm.

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6.2025, nhiều hộ dân đã tự ý khai thác rừng trồng, trồng lại keo lai và phá lấn sang rừng tự nhiên. BQL rừng phòng hộ Hoài Ân thống kê có 14 hộ khai thác rừng trồng và 2 người phá rừng tự nhiên. Dù đã yêu cầu trả đất, các hộ không chấp hành.

UBND xã Kim Sơn cho biết từng xử phạt nhiều trường hợp nhưng việc lấn chiếm, phá rừng vẫn kéo dài do ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập địa phương. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng cộng 23 người vi phạm.

Liên quan trách nhiệm lực lượng kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã kiểm điểm hai cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Kim Sơn là ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận. Hai cán bộ này bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao: thiếu kiểm tra, giám sát, không báo cáo kịp thời, để xảy ra tình trạng phá rừng trên diện rộng. Hạt Kiểm lâm đề nghị xem xét kỷ luật hai ông theo hình thức khiển trách.

Theo thống kê có hơn 97 ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm ẢNH: ĐỨC LỢI

Đối với trách nhiệm của người đứng đầu, Hạt Kiểm lâm thừa nhận còn thiếu sát sao trong chỉ đạo, chưa lường hết diễn biến phức tạp, tạo khoảng trống quản lý trong thời điểm sáp nhập chính quyền hai cấp. Đơn vị này đề nghị hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm sâu sắc.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng tại khoảnh 4 và 6, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.