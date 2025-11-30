Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gia Lai điều tra vụ phá rừng trên diện tích 94 ha

Đức Nhật
Đức Nhật
30/11/2025 17:46 GMT+7

Ngày 30.11, UBND xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã có báo cáo vụ phá rừng trên diện tích 94 ha.

Theo kết quả kiểm tra hiện trường vụ phá rừng nói trên vào ngày 8 - 9.9 của ngành chức năng xã Kim Sơn, tổng diện tích rừng bị xâm hại là 94 ha. Trong đó, UBND xã Kim Sơn quản lý hơn 66 ha; Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý hơn 27 ha; 0,1 ha còn lại do một đơn vị trại giam trên địa bàn quản lý.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng tại xã Kim Sơn

ẢNH: ĐỨC TRỌNG

Trong diện tích 66 ha rừng do UBND xã Kim Sơn quản lý có hơn 24 ha rừng tự nhiên và 42 ha rừng trồng. Đối với diện tích hơn 27 ha rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý có 1,34 ha rừng tự nhiên và hơn 26 ha rừng trồng. Riêng 0,1 ha tại khoảnh 4 thuộc chức năng rừng sản xuất. Tất cả diện tích rừng trên đều có chức năng phòng hộ.

Thời điểm xảy ra vụ phá rừng được xác định từ tháng 3 - 6.2025. Toàn bộ số gỗ khai thác đã bị vận chuyển ra khỏi rừng.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định có hơn 30 người tham gia khai thác trái phép diện tích rừng nói trên.

Được biết, diện tích rừng trồng bị chặt hạ vốn là khu vực từng bị người dân lấn chiếm, phá rừng từ năm 2006 - 2008, sau đó được trồng rừng kinh tế và giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân quản lý.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh những người liên quan vụ phá rừng để xử lý nghiêm. 

Khám phá thêm chủ đề

