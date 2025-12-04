Lừa đảo đại gia 78 tỉ, cựu giám đốc lãnh án chung thân

Ngày 4.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bình Định (42 tuổi, trú tại Bắc Ninh, cựu giám đốc một công ty xây dựng) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Bình Định tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, tháng 4.2022, do có nhu cầu mua nhà tại dự án Vinhomes Ocean Park Hưng Yên, vợ chồng ông H. (trú tại Hà Nội) đến đây tìm hiểu.

Sau khi gặp và thỏa thuận với môi giới, vợ chồng ông H. giao cho người này hơn 24 tỉ đồng để đặt mua 2 căn hộ.

Người môi giới sau đó không tìm được nhà, trả lại cho vợ chồng ông H. 5 tỉ đồng, đồng thời giới thiệu ông H. đến gặp Định nhằm tiếp tục tìm mua bất động sản.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Định không nắm giữ bất động sản nhưng vẫn đưa ra thông tin có thể giúp vợ chồng ông H. mua nhà theo ý muốn.

Tin lời, vợ chồng ông H. đồng ý để môi giới chuyển số tiền còn lại sang cho Định. Nhận tiền, Định không tìm mua bất động sản như hứa hẹn mà dùng để trả nợ, đánh bạc online và chi tiêu cá nhân.

Chờ mãi không thấy kết quả, vợ chồng ông H. nhiều lần hỏi thì Định nói dối do thị trường ế ẩm nên bị cáo đã bán 2 căn hộ tại dự án Vinhomes Ocean Park Hưng Yên để đầu tư vào một dự án khác tiềm năng hơn.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này, Định quen biết và nảy sinh tình cảm với em gái của vợ ông H., vì thế càng lấy được lòng tin của vợ chồng vị đại gia.

Bị cáo tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông H. chuyển thêm tiền. Tính đến cuối năm 2022, bị cáo đã nhận tổng số tiền là 78 tỉ đồng.

Mãi đến giữa năm 2023, vợ chồng ông H. phát hiện có sự gian dối nên đòi tiền. Định không trả mà bỏ trốn. Phía bị hại tố cáo đến công an, Định bị bắt giữ hồi tháng 8.2024.

Bị cáo khai nạp hơn 100 tỉ vào trang web cờ bạc

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Bình Định khai nhận hành vi như cáo buộc. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định bị cáo đã dùng số tiền lừa đảo để chi tiêu cá nhân và đánh bạc tại trang web cờ bạc.

Bị cáo khai, sau khi ông H. chuyển tiền đến tài khoản thì bị cáo chuyển vào các tài khoản mà trang web cờ bạc nêu trên chỉ định để nạp tiền đánh bạc. Từ năm 2022 - 2023, số tiền Định đã chuyển lên tới hơn 100 tỉ đồng.

Xác minh theo tài khoản và mật khẩu tại trang web cờ bạc, cơ quan điều tra xác định hình thức đánh bạc mà Định tham gia là cá độ bóng đá. Bị cáo nạp tiền vào các tài khoản để đánh bạc và thua hết.

Quá trình đánh bạc, bị cáo sử dụng điện thoại nhãn hiệu iPhone để đăng nhập, nhưng sau khi hết tiền đã bán điện thoại này đổi sang điện thoại nhãn hiệu Samsung, sử dụng cho đến nay. Trang web cờ bạc có trụ sở ở nước ngoài, nên không thu giữ được lịch sử các lần đánh bạc.

Do đó, cơ quan điều tra không xác định được số tiền từng lần Định đánh bạc là bao nhiêu, mức cược thế nào, cược cho trận bóng nào, nên không đủ căn cứ để xử lý bị cáo về hành vi đánh bạc.

Nhận định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, hội đồng xét xử tuyên mức án như đã nêu đối với Định.