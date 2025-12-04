Tiếp tục xét xử đường dây lừa đảo ‘lùa’ khách đi xem đất ở Đồng Nai

Lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Huỳnh Hữu Tường thành lập Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (Công ty Vạn Phúc). Từ tháng 4.2022 đến tháng 8.2023, Tường thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc) và Công ty TNHH bất động sản Green Link Real (Công ty Green Link Real). Cả 3 công ty này đều có trụ sở tại TP.HCM, do Tường trực tiếp điều hành.

Theo đó, Tường chỉ đạo An về các huyện ở Đồng Nai cũ (Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất), liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó vẽ dự án "ma" rồi giao cho các sàn giới thiệu.

Để tìm kiếm khách hàng, Tường chỉ đạo nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real lấy hình ảnh các thửa đất, căn nhà từ mạng xã hội, sau đó đăng lên website công ty, trang chotot… với giá rẻ hơn nhiều lần nhằm dụ dỗ khách hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 4.12 ẢNH: LÊ LÂM

Tường và cùng các đồng phạm đã dùng nhiều chiêu trò để lừa đảo, "lùa" khách đi xem đất, mua đất. Tổng cộng, đường dây này đã lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Trong số các bị cáo, Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ở TP.HCM) được xác định là người cầm đầu, giữ vai trò ông chủ. 86 bị cáo còn lại, gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng và nhân viên, đều là người làm thuê cho Tường.

Vợ của bị cáo cầm đầu được xác định vô can

Trước đó, vào tháng 7.2025, vụ án đã được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử nhưng sau đó HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ nhiều tình tiết.

Trong đó có nội dung: "Cần điều tra, làm rõ tính chất, vai trò, thực hiện hành vi của Nguyễn Thị Bảo Vi (vợ bị cáo Huỳnh Hữu Tường, người được xác định là cầm đầu) trong việc cùng bị cáo Tường tham gia ký kết các hợp đồng chuyển nhượng (hơn 100 hợp đồng) cho khách hàng là những bị hại, ký nhận các hợp đồng chuyển nhượng từ chủ sử dụng đất và ký hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với chủ đất, có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 324 bộ luật Hình sự".

Tài sản thu giữ tại thời điểm khám xét Công ty Lộc Phúc ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong quá trình điều tra, bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh, là kế toán, khai đã chuyển 8,5 tỉ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Bảo Vi theo chỉ đạo của bị cáo Tường.

Về số tiền này, bị cáo Tường khai nhờ bị cáo Hạnh nộp vào tài khoản của Vi để trả nợ cho bố mẹ vợ, do trước đó bị cáo đã vay để mua bán bất động sản.

Bản thân Vi khai nhận chỉ biết chồng kinh doanh mua bán bất động sản. Khi chồng mua bán đất thì Vi có ký và điểm chỉ dấu vân tay vào hợp đồng. Vi không biết gì về hoạt động của chồng và Công ty Lộc Phúc. Lời khai của các bị cáo khác cũng xác định Vi không tham gia hoặc vai trò gì trong Công ty Lộc Phúc.

Căn cứ vào tài liệu đã nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Bảo Vi không giúp sức với bị cáo Tường, vì vậy không xem xét xử lý.

Nhiều chiêu trò ma mãnh để "lùa" khách mua đất

Khi có người liên hệ xem đất, nhân viên Công ty Lộc Phúc sẽ mồi chài, thuyết phục đưa khách lên xe 52 chỗ đi tham quan sự kiện, giới thiệu dự án bất động sản vùng ven TP.HCM; nhưng thực tế lại chở thẳng đến các dự án "ma" tại Đồng Nai.

Trên xe thường có khoảng 40 - 50 người, nhưng khách hàng thật sự chỉ có 3 - 5 người; số còn lại là nhân viên của công ty hoặc người của công ty đóng giả khách hàng (chim mồi) đi xem đất.

Trong lúc di chuyển, nhân viên kéo rèm che cửa lại để khách không biết xe đang đi đâu. Lúc này, "chim mồi" tìm cách tiếp cận khách hàng để giới thiệu về tiềm năng của các dự án, rồi rủ cùng tham gia đặt cọc đầu tư "lướt sóng", nhằm hưởng chênh lệch.



Tại các dự án "ma", nhóm lừa đảo dựng sẵn rạp, bàn ghế, treo băng rôn, tạo bối cảnh như một sự kiện thật; khu vực xung quanh được che kín bằng phông bạt, bố trí bảo vệ bên ngoài nhằm ngăn người lạ tiếp cận.

Tại đây, nhóm này dụ dỗ khách hàng đặt cọc hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng đất với Công ty Lộc Phúc. Nếu khách không đủ tiền hoặc từ chối tiếp tục giao dịch, số tiền đặt cọc sẽ bị mất. Trường hợp khách thanh toán đủ tiền, nhân viên sẽ đưa họ đến một văn phòng công chứng tại xã Long An (huyện Long Thành cũ) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng không cho xem trước thông tin thửa đất.

Sau khi ký hợp đồng, khách kiểm tra thực tế mới phát hiện thửa đất khác hoàn toàn so với lúc được giới thiệu, giá trị thực chỉ bằng 1/3 giá thị trường. Khi khiếu nại, công ty của Tường cử nhân viên pháp chế làm việc, nhưng lại đổ lỗi cho khách và từ chối trách nhiệm.