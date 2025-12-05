Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
05/12/2025 20:20 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Hải Đảo, để điều tra về hành vi lập các dây hụi online trên Zalo rồi dùng nhiều tài khoản ảo hốt hụi, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.

Tối 5.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Hải Đảo (38 tuổi, ở xã Đất Mũi, Cà Mau), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Ảnh 1.

Chủ hụi Nguyễn Hải Đảo bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, Đảo đứng ra làm chủ hụi, rồi cùng một số người khác mở các dây hụi ngày trên ứng dụng Zalo, với mức góp từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Đảo chủ động lôi kéo người quen tham gia bằng cách hứa chi tiền hoa hồng, tạo cảm giác đây là hình thức chơi hụi trực tuyến "an toàn" và sinh lợi nhanh.

Đến đầu năm 2025, khi nhiều hụi viên tin tưởng gửi tiền đều đặn, Đảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền. Để che giấu hành vi, Đảo lập 11 tài khoản Zalo, tham gia 12 dây hụi với nhiều tên gọi khác nhau, tự tạo nhân thân ảo để liên tục "hốt hụi". Sau đó, Đảo yêu cầu hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan vụ chủ hụi Nguyễn Hải Đảo lừa đảo, để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Lừa đảo đại gia 78 tỉ, cựu giám đốc lãnh án chung thân

Lừa đảo đại gia 78 tỉ, cựu giám đốc lãnh án chung thân

Một giám đốc công ty xây dựng bị tuyên án chung thân với cáo buộc lừa đảo 78 tỉ đồng từ đôi vợ chồng đại gia.

Khám phá thêm chủ đề

chủ hụi lừa đảo bắt tạm giam cà mau Bắt tạm giam chủ hụi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận