Cà Mau: Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng

Tối 5.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Hải Đảo (38 tuổi, ở xã Đất Mũi, Cà Mau), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ hụi Nguyễn Hải Đảo bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, Đảo đứng ra làm chủ hụi, rồi cùng một số người khác mở các dây hụi ngày trên ứng dụng Zalo, với mức góp từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Đảo chủ động lôi kéo người quen tham gia bằng cách hứa chi tiền hoa hồng, tạo cảm giác đây là hình thức chơi hụi trực tuyến "an toàn" và sinh lợi nhanh.

Đến đầu năm 2025, khi nhiều hụi viên tin tưởng gửi tiền đều đặn, Đảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền. Để che giấu hành vi, Đảo lập 11 tài khoản Zalo, tham gia 12 dây hụi với nhiều tên gọi khác nhau, tự tạo nhân thân ảo để liên tục "hốt hụi". Sau đó, Đảo yêu cầu hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan vụ chủ hụi Nguyễn Hải Đảo lừa đảo, để xử lý theo quy định pháp luật.