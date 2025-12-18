Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lâm Đồng: Khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 8 tỉ đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
18/12/2025 17:48 GMT+7

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, một nhân viên ngân hàng ở Lâm Đồng vay và chiếm đoạt 8 tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 18.12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, ở xã Đức Lập, Lâm Đồng), một nhân viên ngân hàng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng Phan Tấn Hoàng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của công an, Hoàng từng là nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng, được ngân hàng giao nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh, thẩm định tín dụng và quản lý nợ.

Trong thời gian làm việc, Hoàng gặp các khách hàng thân thiết để đề cập vấn đề vay tiền, phục vụ cho việc người thân dùng đáo hạn ngân hàng. Người cho vay sẽ được Hoàng chi trả gốc, lãi theo thỏa thuận và đúng thời hạn.

Tuy nhiên, với thủ đoạn trên, từ giữa năm 2025 đến khi bị bắt, Hoàng đã vay mượn, chiếm đoạt tổng cộng 8 tỉ đồng của nhiều khách hàng. Bước đầu Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận số tiền chiếm đoạt từ khách hàng, Hoàng dùng trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỉ đồng.

