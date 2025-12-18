Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến gần 3.000 người 'sập bẫy'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỉ đồng.

Các bị can bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận các đối tượng tại cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng website giả mạo. Đơn vị này đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng chức năng trong và ngoài nước, công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, bắt giữ 22 đối tượng hoạt động tại Campuchia.

Các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 - 41, đa số ở các tỉnh, thành: Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải phòng, Hà Nội. Trong đó, Nguyễn Thị Chín (có biệt danh là Hoa, sinh năm 1995, trú tại Hải Phòng là "vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài chủ mưu) cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo. Tang vật thu giữ gồm 10 máy tính, 38 điện thoại di động.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Quá trình điều tra đã làm rõ, thông qua hình thức đăng bài tuyển dụng trên mạng xã hội, dưới chiêu bài việc nhẹ, lương cao, các đối tượng trong đường dây được tuyển vào công ty trá hình tại khu Tam Thái Tử (The Sampeou, Kaol Thum, Kandal, Campuchia) do Nguyễn Thị Chín và các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đường dây này chia người làm việc theo các tổ, nhóm. Nhân viên trong từng tổ đều trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là TikTok, Facebook, Zalo) để lập tài khoản ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng đánh bạc...

Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng hình ảnh, giả mạo người khác trên mạng xã hội để xây dựng nhân thân là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong muốn được chia sẻ, làm quen, kết bạn (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn).

Các đối tượng và tang vật liên quan trong vụ án ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại. Tiếp đó, đối tượng vẽ ra viễn cảnh tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, mở công ty… để tạo nền tảng cho bước lừa đảo tiếp theo.

Khi bị hại hoàn toàn tin tưởng, đối tượng đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), từ đó phát hiện lỗ hổng có thể qua mặt hệ thống để kiếm tiền vào khung giờ 15 giờ và 20 giờ hàng ngày. Đối tượng đã dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư kiếm tiền thông qua website giả mạo do chúng tự điều hành.

Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ, viện lý do “đang bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập”. Khi bị hại thực hiện thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền thành công, kèm hình ảnh biên lai nhận tiền, thực chất đều là dữ liệu dựng sẵn. Sau đó, chúng hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5 - 30%/ngày.

Ban đầu, bị hại được cho rút thử một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, đối tượng thường xuyên sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”…

Nếu bị hại thiếu tiền, đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp. Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm thì đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức nêu trên khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo, phục vụ công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng.