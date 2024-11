Cà Mau: Khởi tố 47 vụ án lừa đảo trên không gian mạng

Ngày 22.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa có báo cáo về tình hình phòng chống tội phạm liên quan đến không gian mạng trong năm 2024. Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố 47 vụ án và 8 bị can liên quan lừa đảo trên không gian mạng, tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Qua tài khoản mạng xã hội, Lâm Hoàng Ngân giả là nữ sinh mới ra trường, lừa một người đàn ông ở Cà Mau 5,7 tỉ đồng ẢNH: G.B

Trong số này, có 33 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, 12 vụ sử dụng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, cùng 2 vụ cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện và xử lý 3 trường hợp mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo đánh giá của cơ quan công an, đối tượng tội phạm ngày càng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm với thủ đoạn tinh vi. Nhiều người dân, do thiếu hiểu biết về công nghệ và chạy theo lợi nhuận, đã tham gia các giao dịch, đầu tư không rõ nguồn gốc trên mạng, dẫn đến bị lừa đảo.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường đấu tranh và xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công an tỉnh được giao nhiệm vụ tham mưu đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, đồng thời bố trí cán bộ có trình độ công nghệ thông tin và nghiệp vụ phù hợp.

Song song đó, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức và thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Việc này giúp người dân chủ động phòng ngừa và phối hợp với lực lượng chức năng trong việc đấu tranh và xử lý tội phạm không gian mạng đang ngày càng phức tạp, để bảo vệ an ninh, trật tự trong môi trường số.