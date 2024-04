Gia Lai: Nhiều người bị chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng qua không gian mạng

Theo đó, số trường hợp bị lừa đảo tăng cao theo từng năm. Trong năm 2023, tỉnh Gia Lai ghi nhận 204 trường hợp công dân đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 84 tỉ đồng. Con số này tăng gần gấp hai lần so với năm 2022 (46 tỉ đồng).



Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai, các chiêu trò lừa đảo tinh vi được các đối tượng "cải tiến" liên tục và ngày càng trở nên đa dạng, với nhiều hình thức khác nhau. Nếu không tỉnh táo cộng với lòng tham thì rất dễ sa vào bẫy lừa đảo.

Người dân cần tỉnh táo để tránh bị lừa đảo qua không gian mạng T.L

Cụ thể, khi sử dụng các thiết bị có kết nối mạng internet, người dùng dễ dàng nhận thấy có rất nhiều tài khoản được gắn mác "được tài trợ" tự động "nhảy" vào trang cá nhân người dùng để mời gọi, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính, chứng khoán; trang cho vay; các nền tảng kết bạn hẹn hò, cung cấp dịch vụ "gái gọi"; các trang lấy danh công ty, doanh nghiệp, văn phòng luật sư chuyên lấy lại "tiền treo" trên các ứng dụng lừa đảo…

Khi click vào các trang này, người dùng mạng xã hội sẽ nhận được tương tác, kết nối. Tại Gia Lai, có nạn nhân đã bị lừa nộp với số tiền hơn 18 tỉ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo: "Người dân khi sử dụng, tương tác trên không gian mạng, với các nền tảng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo, cẩn trọng với những thông tin mời gọi, quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội. Tự trang bị cho mình kỹ năng để sử dụng, tương tác trên không gian mạng một cách văn minh, có hiểu biết và tránh rơi vào bẫy lừa đảo được các đối tượng phát tán tràn lan trên các ứng dụng mạng xã hội.