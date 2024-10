Thượng úy phá nhiều chuyên án lừa đảo, bắt tội phạm công nghệ cao

Tháng 5.2024, thượng úy Nguyễn Duy Hoàng, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang, trực tiếp phát hiện, tham mưu lãnh đạo đơn vị để phối hợp Công an H.Lục Ngạn đấu tranh chuyên án với đối tượng giả danh cảnh sát môi trường, thanh tra của Sở Tài nguyên - Môi trường ở một số tỉnh. Nhóm tội phạm này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cơ sở kinh doanh trên cả nước, với tổng số tiền khoảng 2 tỉ đồng.



Thượng úy Hoàng cho biết khi học hết bậc THPT thì phân vân giữa hai ngành yêu thích là công an và kinh tế. Được sự ủng hộ từ gia đình, anh thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

"Các loại tội phạm công nghệ cao hiện nay có thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn trong công tác điều tra, xác minh. Kẻ gây án có thể là bất kỳ ai, ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Đa số các tội phạm này có học thức và kiến thức cao về công nghệ", thượng úy Hoàng cho biết.

Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng ẢNH: NVCC

Thượng úy Hoàng có lợi thế học chuyên ngành trinh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Tội phạm công nghệ cao là đối tượng rất khó để xác minh, vì vậy anh phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, tổng hợp chứng cứ. Thời gian cao điểm có nhiều chuyên án, mỗi ngày thượng úy Hoàng phải làm việc trên 15 tiếng đồng hồ.

Ngày 5.10.2023, thượng úy Hoàng được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về nội dung có thành tích xuất sắc trong công tác. Đó là chuyên án với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà. Số nạn nhân lên tới 40.000 người trên cả nước và chiếm đoạt số tiền khoảng 15 tỉ đồng.

Ngày 25.12.2023, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về nội dung đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể là triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 2.800 tỉ đồng.

Ngoài ra, thượng úy Hoàng còn tổ chức, tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện. Điển hình như tặng hơn 500 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tri ân 30 gia đình thương binh liệt sĩ… Anh cũng được UBND H.Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng ghi nhận và khen thưởng.

Chia sẻ về cảm xúc khi được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024, thượng úy Hoàng bày tỏ: "Bản thân mình thấy tự hào vì được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024. Trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao còn nhiều thứ phải học hỏi, hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu cao quý này".

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024 do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh diễn ra trong tháng 10.2024 tại thủ đô Hà Nội.