Giải cứu sinh viên kiến trúc sập bẫy lừa đảo 'học bổng du học Úc'

Ngày 2.12, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) vừa giải cứu sinh nam viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM là N.H.M.T (19 tuổi) sau 2 ngày bị những kẻ lừa đảo, "bắt cóc online", khống chế tinh thần qua điện thoại để tống tiền.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây giải cứu một sinh viên Trường ĐH Kiến trúc bị lừa đảo

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ lừa đảo bắt đầu vào ngày 29.11, T. nhận được thông báo trúng "học bổng trải nghiệm học tập quốc tế" tại một trường đại học ở Úc.

Để tạo lòng tin, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng email có địa chỉ bgddt@icd-edu.vn kèm theo ảnh đại diện là logo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thư liệt kê rõ danh sách 15 sinh viên trúng tuyển, có đầy đủ thông tin cá nhân, ngành học của T.

Tin tưởng có "cơ hội vàng", T. liên lạc với gia đình ở Phú Yên xin 100 triệu đồng để đặt cọc giữ chỗ, với lời hứa hẹn số tiền này sẽ được hoàn trả sau khóa học. Khi cha mẹ nghi ngờ và khuyên con gọi điện cho phòng đào tạo nhà trường để kiểm chứng về thông tin học bổng du học ở ÚC, T. lại rơi vào bẫy tâm lý của kẻ gian khi gọi vào chính số điện thoại ghi trong thư lừa đảo. Các đối tượng giả danh cán bộ giáo dục xác nhận thông tin là đúng sự thật, đồng thời liên tục hối thúc, gây áp lực về thời gian khiến nạn nhân hoảng loạn, sợ mất cơ hội và buộc phải làm theo chỉ dẫn.

T. liên tục gọi, nhắn tin cho gia đình ở Phú Yên xin 100 triệu đồng để đặt cọc giữ chỗ "học bổng ở Úc" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giải cứu nam sinh viên khỏi vụ "bắt cóc online" tống tiền

Theo Công an phường Thạnh Mỹ Tây, thủ đoạn của nhóm lừa đảo cực kỳ tinh vi, chúng thao túng tâm lý. Em T. bị yêu cầu rời khỏi nơi cư trú, đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Trần Não (phường An Khánh) và tuyệt đối không được gọi video hay nói chuyện với bất kỳ ai.

Về phía gia đình, do không liên lạc được với con trai, người thân tại TP.HCM đã đến phòng trọ tìm kiếm nhưng không thấy. Lúc này, T. chỉ nhắn tin về nhà nói rằng mình đang ở trong một phòng tối, "nếu không có tiền thì không ra được".

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã trình báo Công an phường Thạnh Mỹ Tây. Ngay khi nhận được tin báo, Tổ phòng chống tội phạm - Công an phường Thạnh Mỹ Tây huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM.

Công an đã rà soát toàn bộ mối quan hệ và thông tin của T., làm việc với gia đình của T., rà soát camera, các tổ tuần tra tăng cường tuần tra các tuyến đường để tìm T.

Đến đêm 1.12, Công an phường Thạnh Mỹ Tây tìm thấy T. tại khách sạn trong tình trạng vẫn đang nghe điện thoại, bị các đối tượng lừa đảo thao túng liên tục.

Theo trung tá Trần Trung Hiếu, Trưởng công an phường Thạnh Mỹ Tây, đây là sinh viên thứ 4 bị lừa theo hình thức "bắt cóc online" mà phường đã giải cứu trong thời gian gần đây. Các kịch bản lừa đảo thường gặp gồm: trúng học bổng du học; dọa liên quan đường dây ma túy; hoặc người thân gặp tai nạn cấp cứu... Kẻ gian ép buộc nạn nhân đến nơi vắng vẻ hoặc khách sạn, cắt đứt liên lạc với gia đình để chúng dễ thao túng nạn nhân nhằm tống tiền.

T. liên tục thuyết phục ba mẹ chuyển tiền cho mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước tình trạng trên, Công an phường Thạnh Mỹ Tây cảnh báo sinh viên tuyệt đối không tin vào các email, tin nhắn trúng thưởng, hay học bổng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Cần liên hệ nhà trường để kiểm chứng.

Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền gấp hoặc bị đe dọa, cần bình tĩnh, không tự ý làm theo yêu cầu của đối tượng lạ. Nếu thấy nghi ngờ, sinh viên và phụ huynh cần báo ngay cho công an gần nhất.

Theo Công an phường Thạnh Mỹ Tây, hiện nay, clip ghi lại hiện trường giải cứu sinh viên T. nói trên đang được Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp các trường đại học trên địa bàn sử dụng làm tư liệu tuyên truyền thực tế, giúp sinh viên nâng cao bản lĩnh trước các cạm bẫy trên không gian mạng.