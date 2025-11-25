Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nam thanh niên thoát bẫy lừa 'bắt cóc online' nhờ gia đình trình báo công an

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/11/2025 14:45 GMT+7

Một thanh niên 18 tuổi ở Nghệ An bị 'bắt cóc online', buộc phải chuyển 100 triệu đồng để 'chứng minh không liên quan đến vụ án ma túy'. Rất may, gia đình kịp thời phát hiện trình báo công an giải cứu.

Ngày 25.11, thông tin từ Công an P.Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nạn nhân thoát khỏi vụ "bắt cóc online" để đòi tiền.

Trước đó, anh N.H.D.K (18 tuổi, ngụ khối Mỹ Hậu, P.Vinh Hưng) nhận được cuộc gọi video từ một người tự xưng là "cán bộ công an", thông báo anh K. liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu rời khỏi nhà, cắt liên lạc với người thân, tìm thuê nhà nghỉ để "làm việc". 

Nam thanh niên thoát khỏi cảnh bị bắt cóc online nhờ gia đình trình báo công an - Ảnh 1.

Hình ảnh trích xuất camera xác định anh K. đón taxi đến khách sạn theo yêu cầu của nhóm tội phạm

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Người này yêu cầu anh K. phải mang theo số tiền lớn và yêu cầu gia đình chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để "chứng minh sự trong sạch".

Tưởng rằng đây là cán bộ công an thật nên anh K. tỏ ra hoang mang, lo sợ và làm theo "chỉ dẫn", gọi xe taxi đến một khách sạn ở P.Thành Vinh (Nghệ An), thuê phòng. Anh K. sau đó bị yêu cầu phải chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản được chỉ định.

Do không mang theo đủ tiền nên anh K. lo sợ bị bắt giam vì những hình ảnh từ cuộc gọi video cho thấy phía bên kia có nhiều người mặc sắc phục công an nên gọi điện cho người nhà, nói phải chuyển ngay 100 triệu đồng vào số tài khoản chỉ định.

Không được đáp ứng vì gia đình K. không chuyển tiền, các đối tượng yêu cầu anh K. đón xe vào TP.HCM để làm việc, nếu không sẽ bị truy nã. 

Phát hiện con trai có biểu hiện lo lắng, sợ hãi, liên tục ôm điện thoại và đột ngột mang theo số tiền lớn bỏ nhà đi nên gia đình anh K. đã trình báo công an. 

Sau khi nhận tin báo, Công an P.Vinh Hưng đã trích xuất cameram, rà soát các địa điểm khả nghi và xác định K. đang ở trong một khách sạn nêu trên.

Khi công an xuất hiện, anh K. đang trong trạng thái hoảng loạn, chuẩn bị đón xe khách đi TP.HCM theo "chỉ đạo" của nhóm người lừa đảo. Lực lượng công an đã trấn an, giải thích cho K. đây là thủ đoạn lừa đảo thao túng tâm lý của tội phạm và đã giải cứu nam thanh niên này khỏi bẫy lừa đảo.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần tỉnh táo để tránh thủ đoạn lừa đảo nêu trên vì cơ quan công an không yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh trong sạch". 

Người dân không nên tin các cuộc gọi video yêu cầu rời khỏi nhà, giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình. Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền, hãy dừng lại và liên hệ ngay công an nơi gần nhất.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Kịp ngăn vụ 'bắt cóc online' người đàn ông 67 tuổi

Đà Nẵng: Kịp ngăn vụ 'bắt cóc online' người đàn ông 67 tuổi

Lực lượng Công an xã Tam Anh (TP.Đà Nẵng) vừa ngăn chặn kịp thời vụ 'bắt cóc online' đối với một người đàn ông 67 tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

bắt cóc online giải cứu nam thanh niên công an Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận