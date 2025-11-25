Nam thanh niên thoát bẫy lừa 'bắt cóc online' nhờ gia đình trình báo công an

Ngày 25.11, thông tin từ Công an P.Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nạn nhân thoát khỏi vụ "bắt cóc online" để đòi tiền.

Trước đó, anh N.H.D.K (18 tuổi, ngụ khối Mỹ Hậu, P.Vinh Hưng) nhận được cuộc gọi video từ một người tự xưng là "cán bộ công an", thông báo anh K. liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu rời khỏi nhà, cắt liên lạc với người thân, tìm thuê nhà nghỉ để "làm việc".

Hình ảnh trích xuất camera xác định anh K. đón taxi đến khách sạn theo yêu cầu của nhóm tội phạm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Người này yêu cầu anh K. phải mang theo số tiền lớn và yêu cầu gia đình chuyển thêm 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để "chứng minh sự trong sạch".

Tưởng rằng đây là cán bộ công an thật nên anh K. tỏ ra hoang mang, lo sợ và làm theo "chỉ dẫn", gọi xe taxi đến một khách sạn ở P.Thành Vinh (Nghệ An), thuê phòng. Anh K. sau đó bị yêu cầu phải chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản được chỉ định.

Do không mang theo đủ tiền nên anh K. lo sợ bị bắt giam vì những hình ảnh từ cuộc gọi video cho thấy phía bên kia có nhiều người mặc sắc phục công an nên gọi điện cho người nhà, nói phải chuyển ngay 100 triệu đồng vào số tài khoản chỉ định.

Không được đáp ứng vì gia đình K. không chuyển tiền, các đối tượng yêu cầu anh K. đón xe vào TP.HCM để làm việc, nếu không sẽ bị truy nã.

Phát hiện con trai có biểu hiện lo lắng, sợ hãi, liên tục ôm điện thoại và đột ngột mang theo số tiền lớn bỏ nhà đi nên gia đình anh K. đã trình báo công an.

Sau khi nhận tin báo, Công an P.Vinh Hưng đã trích xuất cameram, rà soát các địa điểm khả nghi và xác định K. đang ở trong một khách sạn nêu trên.

Khi công an xuất hiện, anh K. đang trong trạng thái hoảng loạn, chuẩn bị đón xe khách đi TP.HCM theo "chỉ đạo" của nhóm người lừa đảo. Lực lượng công an đã trấn an, giải thích cho K. đây là thủ đoạn lừa đảo thao túng tâm lý của tội phạm và đã giải cứu nam thanh niên này khỏi bẫy lừa đảo.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần tỉnh táo để tránh thủ đoạn lừa đảo nêu trên vì cơ quan công an không yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh trong sạch".

Người dân không nên tin các cuộc gọi video yêu cầu rời khỏi nhà, giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình. Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền, hãy dừng lại và liên hệ ngay công an nơi gần nhất.