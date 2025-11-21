Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Nghệ An: Nhiều ô tô bị xịt sơn lên kính khi đậu trong ngõ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
21/11/2025 18:48 GMT+7

Xe ô tô đậu trong ngõ ở Nghệ An bất ngờ bị xịt sơn, khiến các chủ xe bất bình, trình báo công an.

Chiều 21.11, Công an P.Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc người dân phản ánh ô tô bị xịt sơn lên kính khi đậu trong ngõ ở P.Thành Vinh.

Theo phản ánh của chị H.T.Q (ngụ P.Vinh Phú, Nghệ An), khoảng 9 giờ 30 ngày 21.11, chị Q. đến một quán cà phê trên đường Ngư Hải (P.Thành Vinh), nhưng trước quán không còn chỗ đậu xe. Vì vậy, chị Q. chọn ngõ gần đó để đậu xe và bị một người phụ nữ phản ứng, nói chị không được đậu xe ở đây.

Nhiều xe ô tô bị xịt sơn lên kính khi đậu trong ngõ - Ảnh 1.

Xe ô tô bị xịt sơn lên kính cửa

ẢNH: CTV

Chị Q. thấy ngõ rộng, đủ 2 làn xe chạy, vị trí đậu xe không chắn cửa nhà ai, nên có nói với người phụ nữ này thông cảm vì chị đang có việc bận và xong việc sẽ lái xe đi ngay.

Khoảng 10 phút sau, bạn của chị Q. là chị M.P. đến đậu xe ô tô phía sau xe của chị Q. và cũng bị người phụ nữ này phản đối. Chị P. xin được thông cảm do đang có việc gấp và gần đó không có chỗ nào thuận lợi hơn để đậu xe.

Nhiều xe ô tô bị xịt sơn lên kính khi đậu trong ngõ - Ảnh 2.

Xe bị xịt sơn

ẢNH: CTV

Nhiều xe ô tô bị xịt sơn lên kính khi đậu trong ngõ - Ảnh 3.

Con ngõ nơi các xe đang đậu bị xịt sơn

ẢNH: CTV

Khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, chị Q. và chị P. ra về thì phát hiện 2 xe ô tô của mình bị xịt sơn lên cửa kính bên phải xe. Chiếc xe ô tô của một người đàn ông đậu ở đó cũng bị xịt sơn tương tự.

"Chúng tôi đậu xe gọn vào lề đường, bên cạnh là tường nhà dân, khu vực này không có biển cấm dừng đỗ, cũng không cản trở phương tiện khác lưu thông nhưng không hiểu sao lại bị xịt sơn", chị P. nói.

Ngay sau khi phát hiện xe bị xịt sơn, các chủ xe này đã đến cơ quan công an trình báo, đề nghị làm rõ và xử lý vụ việc.

