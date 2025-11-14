Công an đề nghị cung cấp hồ sơ chi nhánh Mailisa ở Nghệ An

Ngày 14.11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, sở này đã chỉ đạo các phòng liên quan tập hợp hồ sơ hành nghề của chi nhánh thẩm mỹ Mailisa ở số 1342 Nguyễn Văn Cừ, P.Trường Vinh (Nghệ An) để cung cấp cho cơ quan công an theo đề nghị của đơn vị này.

Lực lượng chức năng thu giữ hồ sơ tại chi nhánh thẩm mỹ Mailisa Nghệ An vào chiều 13.10 ẢNH: CTV

Đại diện sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng cho hay, sở này có cấp phép 2 hạng mục cho thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An, gồm phòng khám da liễu và phòng khám thẩm mỹ.

Trong quá trình hoạt động, đơn vị chức năng của Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra chuyên môn. Tuy nhiên, cơ sở này chưa bị xử lý vi phạm.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng cho biết đến nay, sở này đã cấp phép cho 7 cơ sở thẩm mỹ thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được phê duyệt, trong đó có Phòng khám tạo hình thẩm mỹ Mailisa, chi nhánh Nghệ An.

Chi nhánh thẩm mỹ Mailisa tại Nghệ An đóng cửa trong sáng 14.10 ẢNH: K.H

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 13.11, lực lượng chức năng, cảnh sát cơ động bất ngờ xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã mang nhiều thùng tài liệu, máy móc từ cơ sở thẩm mỹ Mailisa lên xe ô tô và rời đi.

Cơ sở thẩm mỹ Mailisa tại Nghệ An khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 11.2023.