Thời sự

Công an đề nghị cung cấp hồ sơ chi nhánh Mailisa ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
14/11/2025 16:12 GMT+7

Cơ quan công an đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An cung cấp hồ sơ liên quan đến chi nhánh thẩm mỹ Mailisa ở địa chỉ 132 Nguyễn Văn Cừ, P.Trường Vinh, Nghệ An.

Ngày 14.11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, sở này đã chỉ đạo các phòng liên quan tập hợp hồ sơ hành nghề của chi nhánh thẩm mỹ Mailisa ở số 1342 Nguyễn Văn Cừ, P.Trường Vinh (Nghệ An) để cung cấp cho cơ quan công an theo đề nghị của đơn vị này.

Công an đề nghị cung cấp hồ sơ chi nhánh thẩm mỹ Mailisa ở Nghệ An- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thu giữ hồ sơ tại chi nhánh thẩm mỹ Mailisa Nghệ An vào chiều 13.10

ẢNH: CTV

Đại diện sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng cho hay, sở này có cấp phép 2 hạng mục cho thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An, gồm phòng khám da liễu và phòng khám thẩm mỹ.

Trong quá trình hoạt động, đơn vị chức năng của Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra chuyên môn. Tuy nhiên, cơ sở này chưa bị xử lý vi phạm.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng cho biết đến nay, sở này đã cấp phép cho 7 cơ sở thẩm mỹ thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được phê duyệt, trong đó có Phòng khám tạo hình thẩm mỹ Mailisa, chi nhánh Nghệ An.

Công an đề nghị cung cấp hồ sơ chi nhánh thẩm mỹ Mailisa ở Nghệ An- Ảnh 2.

Chi nhánh thẩm mỹ Mailisa tại Nghệ An đóng cửa trong sáng 14.10

ẢNH: K.H

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 13.11, lực lượng chức năng, cảnh sát cơ động bất ngờ xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã mang nhiều thùng tài liệu, máy móc từ cơ sở thẩm mỹ Mailisa lên xe ô tô và rời đi.

Cơ sở thẩm mỹ Mailisa tại Nghệ An khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 11.2023.

Nhiều cảnh sát của Bộ Công an và Công an TP.HCM có mặt bên trong và ngoài biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM.

