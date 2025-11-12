Công an thông tin vụ nhóm người bao vây, đập phá xe ô tô ở Nghệ An

Ngày 12.10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 nghi phạm để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn P.Thái Hòa, Nghệ An.

Hình ảnh xe ô tô đang tiến và lùi trong khi một nhóm người đang dùng vật cứng ném, đập vào xe

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an, chiều 10.11, quán Nguyệt Ốc do Đặng Trọng Vượng (28 tuổi, ngụ xã Nghĩa Khánh, Nghệ An) và chị H.T.M.N (32 tuổi, ngụ P.Thái Hòa) làm chủ, tổ chức khai trương quán.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, N.T.H (34 tuổi, ngụ P.Thái Hòa) cùng một số người bạn đến quán này ăn uống.

Cho rằng mình gọi món nhưng quán phục vụ chậm nên H. thắc mắc và xảy ra xích mích, cãi vã với Vượng. Thời điểm này, chị X., vợ H., điều khiển xe ô tô dừng bên đường đối diện quán để chờ đón chồng về nhà.

Xôn xao video nhiều người vây ô tô, tài xế chạy xe 'điên loạn'

Khi thấy H. lên xe ô tô, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường chửi bới. Bức xúc, H. điều khiển xe hướng về đám đông, trong đó có Vượng, khiến 2 người bị thương tích nhẹ. Sau đó, H. lái xe rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến sự việc, nhiều người có mặt tại hiện trường đã dùng đá, thanh gỗ đập, ném vào xe ô tô do H. điều khiển, đồng thời sử dụng xe ô tô đuổi theo xe của H.

Trong khi đuổi theo, xe của nhóm người trong quán đã tạt đầu, va chạm với ô tô của H. khiến H. phải dừng xe và cùng những người ngồi trên xe mở cửa xe bỏ chạy.

Xe ô tô bị hư hỏng ẢNH: CTV

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xem xét xử lý thêm các hành vi: cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.10, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn video ở 2 góc quay khác nhau ghi lại hình ảnh một nhóm người đang dùng các vật cứng để ném, đập vào một xe ô tô con trong khi chiếc xe này đang tiến rồi lùi loạn xạ.

Vụ việc khiến người xem lo lắng và bức xúc trước các hành vi nguy hiểm này và đề nghị cơ quan chức năng cần sớm điều tra, làm rõ.