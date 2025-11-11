Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Xác minh vụ 'xe ô tô bị nhiều người bao vây, dùng vật cứng ném, đập'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
11/11/2025 12:11 GMT+7

Cơ quan công an đang xác minh đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe tô con bị nhiều người bao vây, dùng vật cứng ném, đập vào xe trong khi tài xế tiến, lùi giữa đám đông đang hỗn loạn.

Sáng 11.11, thông tin từ UBND P.Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang xác minh làm rõ đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, xảy ra tại địa phương này.

Xác minh vụ xe ô tô bị nhiều người tấn công ở Nghệ An - Ảnh 1.

Cảnh hỗn loạn diễn ra khiến nhiều người hoảng hốt

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một ô tô con bị nhiều người bao vây, gõ và đập vào thân xe. Tài xế ngồi bên trong xe được cho là hoảng loạn vì bị tấn công nên đã tiến và lùi xe liên tục. Tình hình trở nên hỗn loạn khiến người xem thót tim.

Ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch UBND P.Thái Hòa, xác nhận sự việc trong đoạn video xảy ra trên địa bàn phường này. Theo ông Thái, nguyên nhân bước đầu được xác định do hiểu nhầm khi một người ngồi trong ô tô dùng điện thoại quay clip nhóm thanh niên đốt pháo ăn mừng khai trương quán ăn trên địa bàn.

Xác minh vụ xe ô tô bị nhiều người tấn công ở Nghệ An - Ảnh 2.

Nhiều người lao vào dùng vật cứng tấn công khiến tài xế phải lùi rồi tiến xe ô tô rất nguy hiểm

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo đó, đêm 10.11, một số thanh niên tổ chức đốt pháo mừng khai trương quán ăn. Một nam thanh niên ngồi trong xe ô tô con dùng điện thoại ghi lại hình ảnh này. 

Khi phát hiện người trong xe ghi hình, nhóm thanh niên yêu cầu xóa video nhưng không được chấp nhận nên hai bên lời qua tiếng lại, dẫn tới sự việc như trong video.

Ông Thái cũng cho hay, công an phường đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc.

Khám phá thêm chủ đề

Nghệ An Video Đốt pháo lùi xe mạng xã hội
