Đốt pháo nổ trong đám cưới, 5 thanh niên bị tạm giữ hình sự

Ngày 19.10, thông tin từ Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 5 nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Trước đó, thông qua mạng xã hội, Công an TX.Hoàng Mai phát hiện tại nhà ông Nguyễn Đình Lương (ngụ P.Quỳnh Xuân, TX.Hoàng Mai) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình gia đình ông này tổ chức đám cưới.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra và triệu tập 5 thanh niên ngụ ở P.Quỳnh Xuân và H.Anh Sơn (Nghệ An) có liên quan đến việc đốt pháo nổ trên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX.Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi can này để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời đang củng cố hồ sơ, tài liệu để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.