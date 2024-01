Thái Bình: Đốt pháo trong lúc chờ cắt tóc, bị khởi tố hành vi gây rối

Ngày 22.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.V.N (thời điểm khởi tố chưa đủ 18 tuổi, trú tại thôn Bình An, xã Thụy Xuân, H.Thái Thụy) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng khi đốt pháo tự chế.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 14.1, trong lúc đang chờ cắt tóc tại tiệm cắt tóc của anh V.Q.H (ở thôn Vạn Đồn, xã Hồng Dũng, H.Thái Thụy), P.V.N ra trước cửa quán châm lửa đốt một quả pháo nổ do bản thân tự chế từ trước đó.

Khu vực P.V.N đốt pháo trong lúc chờ cắt tóc C.T.V

Sau đó, nam thanh niên cầm quả pháo ném sang bên kia đường, phía đối diện tiệm cắt tóc, làm quả pháo phát nổ gây ra tiếng động lớn.

Tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an H.Thái Thụy nhanh chóng xác minh làm rõ. Quá trình khám xét chỗ ở của P.V.N, lực lượng chức năng thu giữ nhiều nguyên vật liệu, lõi giấy do N. cuộn để làm pháo tự chế.