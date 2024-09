Khởi tố 4 nhân viên quản lý rừng ở Nghệ An

Ngày 30.9, ông Trần Trọng Kiên, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ H.Quỳ Châu (Nghệ An), xác nhận 4 nhân viên của đơn vị này vừa bị Công an H.Quỳ Châu khởi tố bị can để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Ban quản lý Rừng phòng hộ Quỳ Châu ANH: CTV

4 nhân viên bị khởi tố, gồm: ông Phan Huy Dũng (42 tuổi, ngụ H.Diễn Châu, Nghệ An); Trịnh Quốc Sáng (25 tuổi, ngụ xã Trù Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An), Trương Văn Sang (50 tuổi, ngụ xã Châu Hội, H.Quỳ Châu, Nghệ An) và Bùi Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An).

Ông Phan Huy Dũng được giao nhiệm vụ phụ trách Trạm quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Châu Bính (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu). 3 người còn lại là nhân viên của trạm này có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, ngăn chặn hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Tuy nhiên, bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, 4 người này đã thu khoảng 50 triệu đồng của một số người dân để những người này được vào rừng lấy măng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra.