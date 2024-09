Bắt bị can trộm gỗ quý hiếm trong rừng phòng hộ

Ngày 20.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Trung (31 tuổi, ngụ P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trung là người khai thác trộm 2 cây gỗ quý trên núi Dinh và núi Thị Vải.



Trung chỉ vào cây gỗ quý hiếm, khai thác trộm và đưa về vườn trồng ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 22.7, Công an TP.Bà Rịa phối hợp Công an P.Kim Dinh, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Đức - Bà Rịa phát hiện Trung tàng trữ 1 cây cẩm lai (0,024 m3) và 1 cây gỗ giáng hương quả to (0,037 m3).

Trung khai nhận đã khai thác trái phép 2 cây gỗ trên tại rừng phòng hộ núi Dinh (TP.Bà Rịa) và núi Thị Vải (TX.Phú Mỹ).

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cây cẩm lai mà Trung khai thác trái phép là loài cẩm lai Bà Rịa và giáng hương quả to được xếp nhóm IIA nằm trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Đây là các loài thực vật rừng có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng.

Trước đó, ngày 16.1, Trung bị Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Đức - Bà Rịa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.