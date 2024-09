Hơn 100 người sống cùng chung cư ở Nghệ An bị ngộ độc

Ngày 26.9, ông Hoàng Thế Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Vinh (Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân khiến hàng loạt cư dân sinh sống tại chung cư Golden City 3 (ở xã Nghi Phú, TP.Vinh) bị ngộ độc. Trung tâm Y tế TP.Vinh đã lấy mẫu nước sinh hoạt tại bể nước của chung cư này để xét nghiệm.

Chung cư Golden City 3 ẢNH: K.HOAN

Theo phản ánh của người dân, những ngày qua, cư dân ở tòa chung cư này bỗng xuất hiện các triệu chứng: đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, buồn nôn và một số người đã phải nhập viện điều trị.

Người dân sinh sống tại chung cư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua khiến TP.Vinh bị ngập, nguồn nước ở chung cư có mùi rất khó chịu. Đến ngày 25.9, nhiều người có biểu hiện bất thường với các triệu chứng giống như bị ngộ độc thực phẩm.

Hiện tượng này chỉ xảy ra với những gia đình dùng nguồn nước máy của chung cư để ăn uống, những gia đình dùng nước lọc thì không ghi nhận các triệu chứng trên.

Ông Trần Đức Kỳ, Trưởng ban Quản trị chung cư Golden City 3, cho biết có hơn 100 người đã bị ngộ độc. Bản thân ông Kỳ cũng bị các triệu chứng nói trên.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước tại bể chung cư để xét nghiệm ẢNH: P.HIẾU

Chung cư Golden City 3 có 108 căn hộ, với khoảng 400 người đang sinh sống. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã cho xử lý bể nước.

Ông Phạm Ngọc Quy, Giám đốc Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An, cho biết nguyên nhân bước đầu nghi ngờ do nguồn nước sinh hoạt. Cơ quan này cũng đã phối hợp kiểm tra, lấy mẫu vật phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.