Voi rừng vào nhà dân ở Nghệ An tìm muối

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/11/2025 18:08 GMT+7

Một con voi hoang dã sống trong rừng ở Nghệ An đã tìm đến một nhà dân để tìm thức ăn khiến người dân lo lắng.

Ngày 7.11, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An), cho biết một con voi hoang dã vừa xuất hiện ở khu dân cư thuộc bản Tăng, xã Mường Chọng (Nghệ An) để tìm thức ăn.

Trước đó, đêm 6.11, anh Vi Văn Kiên (ngụ bản Tăng) nghe thấy tiếng động dưới nhà bếp. Xuống kiểm tra, anh Kiên hoảng hốt phát hiện một con voi đang lục lọi để tìm muối. Anh Kiên bật đèn pin, hò hét một lúc lâu, con voi này mới rời đi.

Voi rừng vào nhà dân ở Nghệ An tìm muối - Ảnh 1.

Con voi xuất hiện ở nhà anh Kiên từng ra khu dân cư tìm thức ăn vào năm 2022

ẢNH: K.HOAN

Sau khi sự việc xảy ra, anh Kiên đã báo với chính quyền địa phương và tỏ ra lo lắng vì sợ voi tấn công người.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn Pù Huống cũng cho hay, con voi này đã nhiều lần ra tìm thức ăn ở rẫy ngô, ruộng mía của người dân và đã từng đến nhà dân vào ban đêm để tìm muối.

Đây là 1 trong 2 con voi còn lại ở khu vực này, trong đó 1 con đã chết vào năm 2023.

Để hạn chế nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương và người dân thực hiện các biện pháp xua đuổi an toàn; đồng thời tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người dân cách nhận diện dấu vết, tránh tiếp xúc voi rừng và thực hiện các biện pháp bảo vệ hoa màu.

