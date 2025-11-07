Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Ám ảnh con đường lầy hơn ruộng ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/11/2025 10:07 GMT+7

Mặt đường bị biến dạng, tạo thành nhiều hố sâu, lầy lội hơn cả ruộng, tuyến đường tỉnh 542 nối Nghệ An và Hà Tĩnh đang trở thành nỗi ám ảnh cho người dân khi qua lại.

Tuyến đường tỉnh 542 nối từ cầu Yên Xuân (xã Thiên Nhẫn, Nghệ An) sang xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), nhiều năm qua có lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn, nhất là xe tải.

Tuy nhiên, có khoảng 2 km đường qua xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) những tháng gần đây trở thành nỗi kinh hoàng, ám ảnh với người đi đường vì đường xuống cấp quá nghiêm trọng. Mặt đường nhựa hầu hết đã biến dạng, nát bươm, tạo thành nhiều hố sâu, gây nguy hiểm cho xe cộ.

- Ảnh 1.

Mặt đường tỉnh 542 lầy lội với nhiều hố sâu giữa đường

ẢNH: K.HOAN

Do các hố tạo ra giữa đường rất sâu, khiến xe ô tô phải đi theo hình zích zắc để không bị va gầm và thậm chí tránh nguy cơ bị lật. Trời mưa, nhất là ban đêm, việc qua lại đoạn đường này rất khổ sở cho người lái ô tô và xe máy.

Để tránh phải qua đoạn đường "kinh hoàng" này, nhiều tài xế lái xe ô tô con phải chọn đường nhỏ vòng trong xóm với khoảng cách xa gấp đôi để đảm bảo an toàn và đỡ bị ức chế. Tuy nhiên, đối với xe tải lớn, đường làng nhỏ và vòng vèo nên không có cách nào khác phải vượt qua đoạn đường khổ ải này.

- Ảnh 2.

Tài xế ô tô, xe máy đều khổ sở

ẢNH: K.HOAN

Đường xuống cấp lâu ngày vẫn không được sửa chữa, mới đây, một tài xế đã đăng tải trên fanpage chuyên về ô tô và giao thông ở Nghệ An, kêu gọi những tài xế thường qua lại tuyến đường này góp mỗi người một ít tiền để mua đá dăm vá đường. 

Người này cũng xung phong đóng góp trước. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc vá đường sẽ không có nhiều tác dụng vì trời mưa, chỉ sau vài ngày thì đâu lại hoàn đó.

- Ảnh 3.

Một xe đầu kéo đang vật lộn với đoạn đường khốn khổ này

ẢNH: K.HOAN

Chính quyền địa phương cũng cho hay, đoạn đường này đã nhiều lần sửa chữa. Mới đây nhất là đầu năm 2024, đường được duy tu, sửa chữa với tổng mức đầu tư 1,2 tỉ đồng, do UBND xã Trung Phúc Cường (cũ) làm chủ đầu tư. Thế nhưng, chỉ 1 năm sau thì tuyến đường này lại… thành ruộng.

Có tiền vẫn chờ  

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, cho biết trước đây, tuyến đường này thuộc đường huyện, do UBND H.Nam Đàn (cũ) quản lý. Sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, xã được bàn giao 5,2 tỉ đồng và đã xin ý kiến UBND tỉnh Nghệ An cho lập dự án duy tu tuyến đường này vì chính quyền cấp xã mới chưa được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình.

- Ảnh 4.

Một hố sâu nằm giữa đường

ẢNH: K.HOAN

- Ảnh 5.

Mặt đường rải nhựa đã thành... ruộng

ẢNH: K.HOAN

- Ảnh 6.

Để tránh các hố sâu giữa đường, tài xế phải đi theo kiểu zích zắc như... xiếc

ẢNH: K.HOAN

- Ảnh 7.

Một chiếc xe tải bị rơi xuống hố, đang vật lộn để "trèo" lên... mặt đường

ẢNH: K.HOAN

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án cho chính quyền cấp xã. Theo đó, dự án duy tu này thuộc thẩm quyền của UBND xã Thiên Nhẫn. 

Tuy nhiên, thời điểm đó, tuyến đường này đã được nâng từ đường huyện thành đường tỉnh 542 và việc phân cấp quản lý thuộc về Sở Xây dựng Nghệ An.

Ông Chính cũng cho rằng, do kết cấu nền đường chịu tải kém nên việc duy tu, lấp ổ gà rồi rải nhựa chỉ là giải pháp tạm thời và không có hiệu quả, mà phải làm lại nền đường. 

"Chúng tôi đã phát công văn đề nghị tỉnh và Sở Xây dựng sớm có phương án duy tu tuyến đường này vì thực sự đã xuống cấp quá nặng. Cuối tuần trước, UBND tỉnh Nghệ An thông báo đã đề nghị Sở Xây dựng sớm có phương án duy tu, sửa chữa", ông Chính nói.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
