Tài xế bức xúc vì 'thuế, phí đóng đủ' nhưng phải đi trên đường xuống cấp

Đường chờ… cơ chế

Tuyến đường ĐH20 nối từ xã Thiên Nhẫn, Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh trở thành tuyến đường huyết mạch từ năm 2016 khi cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam hoàn thành. Hàng ngày, tuyến đường này nhộn nhịp xe qua lại, nhất là xe tải. Tuy nhiên, có 2 km đường qua xã Thiên Nhẫn, Nghệ An nhiều năm qua trở thành nỗi kinh hoàng của người tham gia giao thông vì đường xuống cấp nghiêm trọng, dù đã được sửa chữa nhiều lần.

Xe cộ đi qua đường ĐH20 đoạn thuộc xã Thiên Nhẫn phải đi theo hình dích dắc để tránh "ổ gà", "ổ voi" trên con đường đã xuống cấp ẢNH: K.HOAN

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại mặt đường nhựa ở đoạn đường này hầu hết đã biến dạng, nát bươm, tạo thành nhiều hố sâu gây nguy hiểm cho người đi lại.

Anh Đinh Văn Hải, một tài xế thường xuyên chạy qua tuyến đường này, cho biết trời nắng đã khổ vì xe phải đi theo kiểu dích dắc, nhích từng tí mới tránh được các hố sâu dày đặc. Trời mưa, nhất là ban đêm lại càng khổ hơn.

"Chúng tôi đã quen đường mà còn rất khổ, huống chi những tài xế ít qua lại sẽ không biết được các hố sâu đó nên rất dễ bị cạ gầm xe. Thuế, phí đường bộ chúng tôi đều đóng đầy đủ, nhưng đường cứ để nát bét kéo dài tháng này qua tháng khác là không thể chấp nhận được", anh Hải bức xúc.

Anh Nguyễn Đức Tuấn, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, hàng ngày lái xe ô tô con ra Nghệ An làm việc, cho biết để tránh 2 km "đường ruộng" này, anh phải đi đường nhỏ vòng trong xóm với khoảng cách xa gấp đôi để đảm bảo an toàn và đỡ bị ức chế.

"Đi đường vòng trong xóm phải đi chậm vì đường nhỏ và dân đông, nhưng cũng còn đỡ hơn nhiều khi đi đường ĐH20 vì ổ gà, ổ voi dày đặc gây hư hại xe, chưa kể mình cũng bị ức chế", anh Tuấn nói.

Mới đây, một tài xế đã đăng tải trên fanpage chuyên về ô tô và giao thông ở Nghệ An, kêu gọi những tài xế thường qua lại tuyến đường này góp mỗi người một ít tiền để mua đá dăm vá đường. Bên cạnh các lời phàn nàn, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đề xuất này, thay vì ngồi chờ chính quyền duy tu đường.

Người dân địa phương cho hay, đoạn đường này đã nhiều lần xuống cấp và được sửa chữa. Lần mới đây là đầu năm 2024, đường được duy tu, sửa chữa với tổng mức đầu tư 1,2 tỉ đồng, do UBND xã Trung Phúc Cường (cũ) làm chủ đầu tư. Thế nhưng, chỉ sau 1 năm, tuyến đường lại… thành ruộng.

"Luống khoai" trên mặt đường Vạn Xuân ẢNH: K.HOAN

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, cho biết tuyến đường trên thuộc dự án chống ngập lụt, ban đầu dự kiến chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh cho người dân địa phương nên được thiết kế chịu tải kém. Thế nhưng, sau khi cầu Yên Xuân hoàn thành, tuyến đường này trở thành huyết mạch nối Nghệ An và Hà Tĩnh, lưu lượng xe tải, nhất là xe tải hạng nặng chạy qua đây để né trạm thu phí Bến Thủy nên đường rất nhanh hư hỏng.

Theo ông Chính, do kết cấu nền đường chịu tải kém nên việc duy tu, lấp "ổ gà" rồi rải nhựa chỉ là giải pháp tạm thời và không có hiệu quả. Quan trọng là phải làm lại nền đường.

"Chi phí dự toán để nâng cấp 2 km này khoảng 6 - 7 tỉ đồng. Xã đã có nguồn kinh phí gần 5,2 tỉ đồng và sẽ trình tỉnh xin bổ sung nhưng cái khó là hiện nay chưa có quy định phân cấp đầu tư cho xã nên chưa thể thực hiện được", ông Chính nói.

Muôn vàn lý do

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đường Vạn Xuân (còn gọi là đường 35 m) dài hơn 8 km chạy qua các phường Vinh Phú, Vinh Lộc, Trường Vinh (Nghệ An) hơn 1 năm qua.

Được khai thác từ năm 2018, đến nay, mặt đường nhựa hầu hết đã biến dạng, méo mó, tạo thành những "luống khoai" kéo dài, rất nguy hiểm cho người qua lại. Hồi tháng 3, Báo Thanh Niên từng có bài phản ánh về tuyến đường này nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện, thậm chí còn tệ hơn.

QL7 qua xã Hợp Minh như đường làng vì dự án nâng cấp đang bị tắc do chưa giải phóng mặt bằng ẢNH: K.HOAN

Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó chủ tịch UBND P.Vinh Phú, cho biết trước đây TP.Vinh đã có giải pháp cào bóc, bù phủ những đoạn bị hằn lún vệt bánh xe để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Ngoài ra, tiến hành mở rộng mặt đường ra 35 m ở những đoạn chưa được mở rộng.

Dự án này cũng đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Vừa qua, khi TP.Vinh giải thể để thực hiện chính quyền 2 cấp, việc sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường được giao về cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Vinh trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Nhưng theo một lãnh đạo ban quản lý, đến nay, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 35 m vẫn chưa được UBND tỉnh giao cho đơn vị nào làm chủ đầu tư.

Tuyến đường ĐH387 dài hơn 10 km, nối QL48 với đường Hồ Chí Minh qua xã Nghĩa Lộc, Nghệ An cũng đang trong tình trạng lầy lội như ruộng từ nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa có kinh phí nâng cấp. Tuyến đường được đầu tư gần 60 tỉ đồng, hoàn thành năm 2015.

Ông Lại Văn Dương, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, cho biết nguyên nhân chính khiến đường nhanh xuống cấp là do xe quá tải, quá khổ hoành hành. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị tỉnh có phương án đầu tư, duy tu đường nhưng vẫn chưa bố trí được vốn.

Trong khi đó, dự án cải tạo, nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sạt trượt đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, Nghệ An với vốn đầu tư 1.300 tỉ đồng, khởi công từ năm 2022, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023 đến nay vẫn dang dở khiến người đi đường rất khổ sở.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh, cho hay hiện còn 9 thửa đất chưa giải phóng mặt bằng, chính quyền đã nhiều lần vận động người dân bàn giao nhưng không thành và đã kiến nghị UBND tỉnh và Công an Nghệ An sớm hỗ trợ để cưỡng chế, bảo vệ thi công vì đến 30.9 là thời hạn cuối phải bàn giao mặt bằng, nếu không dự án sẽ bị chủ đầu tư rút vốn.