Trung tâm Nghệ An trở thành hình mẫu mô hình phát triển đô thị thế hệ mới

Nghệ An: Trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung bộ

Với vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên phong phú và nguồn nhân lực dồi dào, Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung bộ - một trong những động lực phát triển kinh tế của cả nước.

Trung tâm TP.Vinh, tháng 4.2025 ẢNH: ĐỨC HÙNG

Hệ thống hạ tầng giao thông cả về đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt và đường bộ cũng đã định hình được thế mạnh kinh tế của tỉnh thu hút FDI hàng đầu cả nước. Cảng biển Cửa Lò và sân bay Vinh đang được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng. Điều này không chỉ giúp Nghệ An trở thành một trung tâm logistics quan trọng mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khu vực dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế. Đến nay, nhiều đoạn cao tốc Bắc – Nam được thông xe đã rút ngắn thời gian kết nối Nghệ An và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đặc biệt tới Thủ đô Hà Nội chỉ còn khoảng 3,5 tiếng.

Hạ tầng giao thông kết nối Nghệ An- Hà Nội ngày càng hoàn thiện ẢNH: BÁO CHÍNH PHỦ

Đi cùng sự phát triển kinh tế là sự thịnh hành của phong cách tiêu dùng và yêu cầu về chất lượng cuộc sống cao hơn của người dân đô thị. Không chỉ tiệm cận các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, mà đô thị tại Nghệ An còn có những yêu cầu cao của vùng đất nơi hội tụ nhiều tiêu chí khắt khe: đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giải trí đa dạng, hiện đại, đồng thời chú trọng tính thẩm mỹ cao, giá trị văn hóa và phát triển bền vững.

Hạ tầng giao thông gắn liền với phát triển xanh, bền vững, quy hoạch bài bản

Chính yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng đã thúc đẩy sự hình thành của mô hình đô thị thế hệ mới, vượt khỏi tiêu chí thường thấy của các mô hình đô thị kiểu cũ. Điển hình như các đô thị có hạ tầng giao thông nhỏ hẹp đã không còn phù hợp trong bối cảnh người dân đều sở hữu ô tô, nhu cầu dừng đỗ xe cần không chỉ đường rộng, mà còn cần sự rợp mát trong đô thị, hạ tầng rộng phải đi kèm hạ tầng xanh. Nhu cầu sử dụng tiện ích cũng không dừng lại ở tiện ích bắt mắt, mà yêu cầu độ sâu trong trải nghiệm tiện ích: dịch vụ thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện có trang bị công nghệ tân tiến, tiện ích có tác động tích cực đến sức khỏe, phù hợp tiêu chí phát triển hiện đại như sân thể thao, bể bơi bốn mùa điện phân muối, hay các không gian chất lượng có tính nghệ thuật cao như quảng trường nhạc nước, quảng trường nghệ thuật phục vụ được cho nhiều hoạt động văn hóa, xã hội của đô thị. Cư dân cần sự tích hợp giữa lối sống tiện nghi, hiện đại và vẫn cần sự kết nối cộng đồng, cần tiếng nói lớn mạnh của cộng đồng cho các vấn đề chung của xã hội. Chính điều này đã đưa mô hình đại đô thị kiểu mẫu được quy hoạch bài bản sớm phát triển ở Nghệ An, đưa xứ Nghệ vượt qua Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước để trở thành một trong những địa bàn có đại đô thị kiểu mẫu, tương đồng với Hà Nội, TP HCM về chuẩn sống đô thị.

Mô hình đại đô thị kiểu mẫu tại trung tâm xứ Nghệ

Diện tích cây xanh, mặt nước tại Eco Central Park lớn góp phần thích nghi với khí hậu Nghệ An

Điển hình của mô hình đại đô thị được quy hoạch bài bản và đáp ứng yêu cầu khắt khe của cư dân thành thị trong xu hướng mới, Eco Central Park trở thành hình mẫu của quy mô, sự cộng hưởng những giá trị tiện ích, thương mại, dịch vụ và phong cách sống. Tỷ lệ quy hoạch đô thị ấn tượng qua bộ 3 thông số: 43% tỷ lệ diện tích dành cho cảnh quan với hệ thống công viên, quảng trường, mặt nước, đường dạo, sân thể thao, sân vườn chung và sân vườn của cư dân; 39% tỷ lệ diện tích dành cho hạ tầng giao thông và tiện ích phục vụ cư dân, trong đó điểm nổi bật là hạ tầng giao thông không chỉ rộng lớn với các tuyến đại lộ 70m, 34m, 24.5m hay đường nội khu tối thiểu 14m mà còn được phủ xanh bằng hệ thống cảnh quan nhiều lớp cây xanh; cuối cùng, tỷ lệ diện tích thấp nhất trong đô thị thuộc về công trình xây dựng, chỉ 19% trên tổng quy mô. Điều này giúp căn nhà không chỉ là không gian trong 4 bức tường, mà là giá trị cộng hưởng của nhiều yếu tố quan trọng tạo nên môi trường sống xứng đáng cho nhiều thế hệ.

Điều này cũng lý giải cho sự đổ bộ hàng nghìn nhân sự bất động sản chuyên nghiệp từ thị trường Hà Nội, HCM đến Eco Central Park học tập trải nghiệm và nghiên cứu về mô hình đại đô thị thế hệ mới trong thời gian qua.

Các đoàn tham quan dự án Eco Central Park

Tham gia trải nghiệm trong ngày 16.9, chị Phát Nguyễn - Công ty TNHH IQI Việt Nam, đến từ TP HCM bày tỏ: "Chúng tôi đã tham gia cùng sự phát triển nhiều đại đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, nhưng thực sự choáng ngợp khi đến Eco Central Park, vì kết hợp yếu tố hiện đại sang trọng của đô thị, lại gìn giữ các giá trị bản địa rất đặc sắc như công viên bảo tồn cây bản địa, công viên học tập thực nghiệm Campus Park, hay cách sử dụng hệ mặt nước và cảnh quan quy mô lớn để tạo ra vùng vi khí hậu, giúp nhiệt độ dịu mát hơn trong mùa hè của thành Vinh, lại có những công trình mang tính đại diện cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong thời đại mới như tòa tháp biểu tượng Central Park Residences, Quảng trường nhạc nước, Quảng trường ánh sáng. Chúng tôi thực sự ấn tượng với quy hoạch hạ tầng giao thông, đường rộng gấp 2-3 lần so với các đô thị khác, và tính kết nối giữa tiện ích với thương mại, dịch vụ được sắp đặt rất bài bản, tiệm cận với tầm nhìn quy hoạch của Singapore – nơi đi trước chúng ta nhiều năm về phát triển đô thị".

Quảng trường nhạc nước ánh sáng trở thành điểm vui chơi giải trí mới ấn tượng của người Nghệ An

Sức sống tại đại đô thị xanh lớn bậc nhất miền Trung

Màu xanh đặc trưng của đại đô thị

Quy hoạch và kết nối bài bản đã giúp Eco Central Park trở thành đô thị điển hình tại Nghệ An, là nơi tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa- xã hội- giải trí của tỉnh nói chung, TP Vinh (cũ) nói riêng. Sức hấp dẫn của đại đô thị trong lòng thành phố cũng thôi thúc bộ phận lớn người dân thay đổi quan niệm sống, chuyển từ mối quan tâm về căn nhà đơn lẻ sang tiêu chuẩn khắt khe hơn về môi trường sống có đầy đủ tiện ích hiện đại, đồng bộ, an ninh và chất lượng.