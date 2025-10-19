Vào rừng hái măng, người đàn ông nghi bị voi rừng quật chết

Chiều 19.10, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng (huyện Cư Jút, Đắk Nông cũ), xác nhận với phóng viên Thanh Niên trên địa bàn đã xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong rừng, nghi bị voi rừng quật chết.

Nạn nhân là ông M.V.T (66 tuổi, ở xã Đắk Wil). Theo thông tin ban đầu, chiều 17.10, ông T. vào khu rừng thuộc tiểu khu 854 để hái măng, nhưng không trở về, gia đình đã báo chính quyền và công an. UBND xã đã chỉ huy lực lượng của xã tìm kiếm, đến sáng 18.10, người thân cùng các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông T. trong khu rừng sâu, địa hình hiểm trở, cách khu dân cư khoảng 5 km.

Lực lượng chức năng xã Đắk Wil tìm kiếm nạn nhân trong rừng, thuộc tiểu khu 854. Gần hiện trường có những cây chuối rừng bị giẫm nát, nghi là voi rừng ẢNH: HOÀNG VĂN TÁM

Ông Hoàng Văn Tám cho biết đã đến hiện trường, ghi nhận không có dấu hiệu án mạng. Xung quanh thi thể nạn nhân có nhiều dấu chân nghi của voi rừng.

"Khu vực này nhiều năm qua vẫn ghi nhận voi rừng di chuyển, phá nương rẫy của người dân", ông Tám thông tin và đã cung cấp hình ảnh hiện trường cho phóng viên.

Hiện Công an xã Đắk Wil phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lực lượng kiểm lâm địa phương cũng được huy động để theo dõi hướng di chuyển của đàn voi, cảnh báo người dân không tự ý vào rừng trong thời điểm này.