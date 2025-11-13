Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
13/11/2025 16:46 GMT+7

Nhiều cảnh sát của Bộ Công an và Công an TP.HCM có mặt bên trong và ngoài biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM.

Đến chiều 13.11, cảnh sát vẫn đang làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM.

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM - Ảnh 1.

Rất đông lực lượng chức năng có mặt bên trong và bên ngoài căn biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, TP.HCM

ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân sống gần đó, cảnh sát bắt đầu xuất hiện từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày và tiếp tục làm nhiệm vụ đến đầu giờ chiều.

Từ sớm, nhiều xe chuyên dụng chở cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh cơ sở đã được điều đến khu vực. Các lối ra vào được phong tỏa nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh trật tự để tổ công tác nghiệp vụ tiến hành kiểm tra bên trong.

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM - Ảnh 2.

Đến chiều 13.11, công an vẫn đang làm việc bên trong căn biệt phủ

ẢNH: TRẦN KHA

Cũng theo người dân tại khu vực, căn biệt phủ này rộng hơn 1.000 mét vuông, thường xuyên có sự xuất hiện của vợ chồng bà Phan Thị Mai - chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM - Ảnh 3.

Người ngoài đến khu vực này được yêu cầu rời đi

ẢNH: TRẦN KHA

Theo quan sát của Báo Thanh Niên, căn biệt phủ nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Hiện các hẻm quanh khu vực biệt phủ này được bố trí lực lượng canh giữ, không để người ngoài ra vào. Một số người dân vì hiếu kỳ đến khu vực này được yêu cầu rời đi.

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM - Ảnh 4.

Rất đông lực lượng an ninh được bố trí bên ngoài để đảm bảo an ninh trật tự

ẢNH: TRẦN KHA

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM - Ảnh 5.

Đến chiều 13.11, cảnh sát vẫn đang làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An

ẢNH: TRẦN KHA

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM - Ảnh 6.

Theo người dân, căn biệt phủ này rộng hơn 1.000 mét vuông, thường xuyên có sự xuất hiện của vợ chồng bà Phan Thị Mai - chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa

ẢNH: TRẦN KHA

Cùng ngày 13.11, tại TP.HCM, công an đồng loạt kiểm tra cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại các số 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, quận Phú Nhuận cũ). Toàn bộ hoạt động tại các địa chỉ này đã tạm dừng.

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM - Ảnh 7.

Lực lượng công an đồng loạt kiểm tra hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại TP.HCM ở các địa chỉ 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM)

ẢNH: HOÀNG LÊ

Không chỉ tại TP.HCM, cảnh sát cũng có mặt tại các chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An...

Thẩm mỹ viện Mailisa được thành lập từ năm 1998 và có 17 chi nhánh trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Thời gian qua, hệ thống thẩm mỹ Mailisa từng bị cơ quan chức năng tại TP.HCM và một số địa phương xử phạt vì nhiều vi phạm trong hoạt động dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp. 

Cơ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh từng bị phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và quảng cáo khi chưa có giấy phép. Hai nhân viên của thẩm mỹ viện Mailisa cũng bị phạt 35 triệu đồng mỗi người vì hành nghề không có chứng chỉ.

