Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Đến chiều 13.11, cảnh sát vẫn đang làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM.
Theo người dân sống gần đó, cảnh sát bắt đầu xuất hiện từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày và tiếp tục làm nhiệm vụ đến đầu giờ chiều.
Từ sớm, nhiều xe chuyên dụng chở cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh cơ sở đã được điều đến khu vực. Các lối ra vào được phong tỏa nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh trật tự để tổ công tác nghiệp vụ tiến hành kiểm tra bên trong.
Cũng theo người dân tại khu vực, căn biệt phủ này rộng hơn 1.000 mét vuông, thường xuyên có sự xuất hiện của vợ chồng bà Phan Thị Mai - chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.
Theo quan sát của Báo Thanh Niên, căn biệt phủ nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Hiện các hẻm quanh khu vực biệt phủ này được bố trí lực lượng canh giữ, không để người ngoài ra vào. Một số người dân vì hiếu kỳ đến khu vực này được yêu cầu rời đi.
Cùng ngày 13.11, tại TP.HCM, công an đồng loạt kiểm tra cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại các số 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, quận Phú Nhuận cũ). Toàn bộ hoạt động tại các địa chỉ này đã tạm dừng.
Không chỉ tại TP.HCM, cảnh sát cũng có mặt tại các chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An...
Thẩm mỹ viện Mailisa được thành lập từ năm 1998 và có 17 chi nhánh trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Thời gian qua, hệ thống thẩm mỹ Mailisa từng bị cơ quan chức năng tại TP.HCM và một số địa phương xử phạt vì nhiều vi phạm trong hoạt động dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp.
Cơ sở trên đường Huỳnh Văn Bánh từng bị phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và quảng cáo khi chưa có giấy phép. Hai nhân viên của thẩm mỹ viện Mailisa cũng bị phạt 35 triệu đồng mỗi người vì hành nghề không có chứng chỉ.
