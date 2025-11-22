Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Kịp ngăn vụ 'bắt cóc online' người đàn ông 67 tuổi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/11/2025 17:35 GMT+7

Lực lượng Công an xã Tam Anh (TP.Đà Nẵng) vừa ngăn chặn kịp thời vụ 'bắt cóc online' đối với một người đàn ông 67 tuổi.

Chiều 22.11, Công an xã Tam Anh cho biết vừa kịp thời phát hiện và can thiệp, ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trực tuyến bằng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để "bắt cóc online".

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 20.11, ông N.T.K. (67 tuổi, ở xã Tam Anh) bị các nghi phạm giả danh Công an xã và Cơ quan cảnh sát điều tra gọi điện đe dọa, yêu cầu tự cô lập, không liên lạc với gia đình, nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và từng bước khống chế tâm lý.

Đà Nẵng: Ngăn chặn kịp thời thủ đoạn 'bắt cóc online' - Ảnh 1.

Lực lượng Công an xã Tam Anh làm việc với ông N.T.K để nắm thông tin

ẢNH: C.X.

Nhận tin báo từ người thân về việc ông K. mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh triển khai lực lượng đến kiểm tra, nhanh chóng xác định nạn nhân đang bị điều khiển tinh thần qua điện thoại.

Đến 13 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an đã trấn an, giải thích, đưa ông K. trở về an toàn, kịp thời chặn đứng nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và các hệ lụy khác.

Theo lời kể của nạn nhân, kẻ xấu liên tục thay đổi vai trò, từ "công an xã" đến "điều tra viên", vu khống ông liên quan vụ án rửa tiền, yêu cầu cung cấp số CCCD, số tài khoản ngân hàng, thông tin gia đình, thậm chí ép phải "làm việc online" qua video để tăng mức độ kiểm soát.

Qua vụ việc này, Công an xã Tam Anh khuyến cáo người dân trên địa bàn không tin bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp mã OTP, số CCCD, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân. Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu mạo danh, người dân cần ngắt kết nối ngay, đồng thời báo ngay cho công an xã, phường nơi cư trú để được hỗ trợ kịp thời.

